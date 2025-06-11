12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tacizle Suçlanan Müftü İshak Yıldırım Vaiz Olarak Atandı
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde müftü olarak görev yapan İshak Yıldırım, dersine girdiği 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı iddia edilen mesajlar sonrasında tutuklanmıştı.
Sadece 69 gün cezaevinde kalan ve tutuksuz olarak yargılanan İshak Yıldırım, davanın bitmesi beklenmeden vaiz olarak atandı.
Kaynak: İsmail Arı/BirGün Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müftü olarak görev alan İshak Yıldırım, 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı taciz mesajları sonrasında tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece 69 gün tutuklu kaldı.
Diyanetten yeni görev verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın