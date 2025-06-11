12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tacizle Suçlanan Müftü İshak Yıldırım Vaiz Olarak Atandı

Müftü Yıldırım, dersine girdiği 7’nci sınıf öğrencisine, taciz mesajları atmıştı.

Ufak çocuk ifadesinde şu bilgileri vermişti;

“İmam hatip ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisiyim. İshak Yıldırım geçen sene Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimize giren, okulumuzda ücretli öğretmen olarak çalışan müftülük görevlisidir. Sürekli bana yazmasından dolayı şüphelendiğim için ‘Hocam bayağıdır bana yazıyorsunuz, bir şey mi söylemek istiyorsunuz?’ yazdım. O da bana ‘Evet ben senden hoşlanıyorum…’ yazdı. Bana en yakın arkadaşıma dahi söylemememi söyledi. ‘Daha samimi olalım. Senden olumlu haber bekliyorum. Seni seviyorum. Senin güzelliğini yeni fark etmeye başladım. Gerçi yaşın çok küçük. Ben neredeyse senin baban yaşındayım. Biraz da onun etkisi var tabii ki, aramızda ilişki olursa nasıl olacak? Sen de kabul edersen mesela? Senden haber bekliyorum ona göre ama iyi haber olsun’ yazdı. Daha sonra bana yanıma gelmek istediğini yazdı. Ayrıca ‘seninle vakit geçirmek bana iyi gelecek. Mesela sana sarılıp öpebilecek miyim yoksa sadece oturup konuşacak mıyız? Senin yaşın küçük olduğu için sonra acaba bundan dolayı pişman olur musun, ondan dolayı da üzülür müsün?’ diye de yazdı…”