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12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tacizle Suçlanan Müftü İshak Yıldırım Vaiz Olarak Atandı

12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tacizle Suçlanan Müftü İshak Yıldırım Vaiz Olarak Atandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2025 - 12:59

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde müftü olarak görev yapan İshak Yıldırım, dersine girdiği 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı iddia edilen mesajlar sonrasında tutuklanmıştı.

Sadece 69 gün cezaevinde kalan ve tutuksuz olarak yargılanan İshak Yıldırım, davanın bitmesi beklenmeden vaiz olarak atandı.

Kaynak: İsmail Arı/BirGün Gazetesi

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müftü olarak görev alan İshak Yıldırım, 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı taciz mesajları sonrasında tutuklanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müftü olarak görev alan İshak Yıldırım, 12 yaşındaki kız çocuğuna attığı taciz mesajları sonrasında tutuklanmıştı.

Müftü Yıldırım, dersine girdiği 7’nci sınıf öğrencisine, taciz mesajları atmıştı. 

Ufak çocuk ifadesinde şu bilgileri vermişti;

İmam hatip ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisiyim. İshak Yıldırım geçen sene Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimize giren, okulumuzda ücretli öğretmen olarak çalışan müftülük görevlisidir. Sürekli bana yazmasından dolayı şüphelendiğim için ‘Hocam bayağıdır bana yazıyorsunuz, bir şey mi söylemek istiyorsunuz?’ yazdım. O da bana ‘Evet ben senden hoşlanıyorum…’ yazdı. Bana en yakın arkadaşıma dahi söylemememi söyledi. ‘Daha samimi olalım. Senden olumlu haber bekliyorum. Seni seviyorum. Senin güzelliğini yeni fark etmeye başladım. Gerçi yaşın çok küçük. Ben neredeyse senin baban yaşındayım. Biraz da onun etkisi var tabii ki, aramızda ilişki olursa nasıl olacak? Sen de kabul edersen mesela? Senden haber bekliyorum ona göre ama iyi haber olsun’ yazdı. Daha sonra bana yanıma gelmek istediğini yazdı. Ayrıca ‘seninle vakit geçirmek bana iyi gelecek. Mesela sana sarılıp öpebilecek miyim yoksa sadece oturup konuşacak mıyız? Senin yaşın küçük olduğu için sonra acaba bundan dolayı pişman olur musun, ondan dolayı da üzülür müsün?’ diye de yazdı…”

Sadece 69 gün tutuklu kaldı.

Sadece 69 gün tutuklu kaldı.

BirGün’de yer alan habere göre, şikâyetin ardından gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım önce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı müftünün tutuklandığını açıklanmıştı.

Davanın ilk duruşması, 21 Mart’ta Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yıldırım mahkemede, “İddia edilen mesajların hiçbirini ben yazmadım, bu mesajlar tamamen eşim Bedia Yıldırım ve mağdure arasındaki mesajlaşmalardır. Bu yüzden ben mağdur çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğimi de kabul etmiyorum” dedi ve İshak Yıldırım’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme aynı gün, Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazdı ve sadece 69 gündür cezaevinde olan İshak Yıldırım tahliye edildi.

Diyanetten yeni görev verildi.

Diyanetten yeni görev verildi.

Dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İshak Yıldırım’ı göreve iade ettiği ortaya çıktı. BirGün’ün ulaştığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da imzasının yer aldığı Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararında “Yıldırım’ın müftülüğün gerektirdiği temsil ve örneklik vasfını zedelediği, Yıldırım’ın ülke genelinde infiale neden olduğu bu nedenle idarecilik görevinden alınarak il dışında vaiz olarak görevlendirildiği” ifade edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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