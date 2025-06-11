Alaçatı’daki İşletmede Başörtü İddiası: Rezervasyonu Olan Vatandaşlar Başörtüsü Yüzünden mi İçeriye Alınmadı?
İzmir’in ünlü tatil beldesi Alaçatı’da bir işletmenin önünde yaşanan tartışma gündem oldu. İddiaya göre işletme, rezervasyon olmasına rağmen başörtülü müşterisini içeriye almadı.
İşletme yetkilileri “İçeride 15 tana başörtülü müşterimiz var” açıklaması yaptı. Yaşanan krizin başörtüsü yüzünden olmayacağı da iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazın gelmesi ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü tatil bölgelerinde yaşananlar sık sık sosyal medyada gündem oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada paylaşılan video 👇
Milliyet Gazetesi köşe yazarı Zafer Şahin ise olayın aktarıldığı gibi olmadığını iddia etti.
Zafer Şahin’in paylaşımı 👇
Gazeteci Adem Metan da olayla ilgili paylaşımda bulundu. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın