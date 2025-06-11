Alaçatı’daki İşletmede Başörtü İddiası: Rezervasyonu Olan Vatandaşlar Başörtüsü Yüzünden mi İçeriye Alınmadı?

'Biraz önce başörtülü bir hanımefendinin mekana alınmadığına dair bir video paylaşmıştım. Ancak olayın detayını mekanın bazı müşterileriyle konuştuktan sonra öğrendim: Hanımefendi değil, rezervasyonu olmayan erkek arkadaşı içeri alınmamış.

Paylaşımı kaldırdım. Doğruyu paylaşmak da en az tepki göstermek kadar önemli.

Ayrıca görüştüğüm kişilerin ifadesine göre, söz konusu mekan; misafirlerine karşı oldukça hassas davranan yerlerden biriymiş.'