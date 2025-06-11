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Alaçatı’daki İşletmede Başörtü İddiası: Rezervasyonu Olan Vatandaşlar Başörtüsü Yüzünden mi İçeriye Alınmadı?

Alaçatı’daki İşletmede Başörtü İddiası: Rezervasyonu Olan Vatandaşlar Başörtüsü Yüzünden mi İçeriye Alınmadı?

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2025 - 12:07

İzmir’in ünlü tatil beldesi Alaçatı’da bir işletmenin önünde yaşanan tartışma gündem oldu. İddiaya göre işletme, rezervasyon olmasına rağmen başörtülü müşterisini içeriye almadı.

İşletme yetkilileri “İçeride 15 tana başörtülü müşterimiz var” açıklaması yaptı. Yaşanan krizin başörtüsü yüzünden olmayacağı da iddia edildi.

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Yazın gelmesi ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü tatil bölgelerinde yaşananlar sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Yazın gelmesi ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü tatil bölgelerinde yaşananlar sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Son olarak bir kadın, başörtülü arkadaşı yüzünden Alaçatı’da bulunan ünlü bir işletmeye alınmadığını iddia etti ve kapıda yaşananları kamera ile kaydetti.

Rezervasyonu olmasına rağmen başörtüsü yüzünden arkadaşının içeriye alınmadığını söyleyen kadın, işletme yetkilileri ile tartıştı.

Sosyal medyada paylaşılan video 👇

Milliyet Gazetesi köşe yazarı Zafer Şahin ise olayın aktarıldığı gibi olmadığını iddia etti.

Milliyet Gazetesi köşe yazarı Zafer Şahin ise olayın aktarıldığı gibi olmadığını iddia etti.

Şahin, yaşananları İzmir’deki kaynaklarına sorduğunu ve içeriye alınmayan kişinin başörtülü vatandaş olmadığını söyledi. Şahin’e göre adı geçen işletme ayrımcılık yapan bir yer de değilmiş.

Zafer Şahin’in paylaşımı 👇

Zafer Şahin’in paylaşımı 👇
twitter.com

'Çeşme’de başörtülü bir kadının mekana alınmadığı iddiasını İzmir’deki kaynaklarıma sordum. (Videoyu mutlaka izleyin)

Olay biraz anlatılandan farklı gelişmiş gibi. Başörtülü hanımefendi değil, yanındaki kişi içeri alınmıyor. Çünkü rezervasyonla çalışan bir yer.

Artı bu mekan böyle ayrımcılık yapılan bir yer de değil. Başörtülü kadınların kendilerini rahat hissettiği bir işletme. Sosyal medyada yayılan her bilgiye şüpheyle yaklaşmakta fayda var.'

Gazeteci Adem Metan da olayla ilgili paylaşımda bulundu. 👇

Gazeteci Adem Metan da olayla ilgili paylaşımda bulundu. 👇
twitter.com

'Biraz önce başörtülü bir hanımefendinin mekana alınmadığına dair bir video paylaşmıştım. Ancak olayın detayını mekanın bazı müşterileriyle konuştuktan sonra öğrendim: Hanımefendi değil, rezervasyonu olmayan erkek arkadaşı içeri alınmamış.

Paylaşımı kaldırdım. Doğruyu paylaşmak da en az tepki göstermek kadar önemli.

Ayrıca görüştüğüm kişilerin ifadesine göre, söz konusu mekan; misafirlerine karşı oldukça hassas davranan yerlerden biriymiş.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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