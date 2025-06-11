Elon Musk Geri Adım Attı: Trump Hakkındaki Paylaşımlarından "Pişman" Olduğunu Söyledi

Geçtiğimiz günlerde Trump ve Musk arasında bir gerginlik yaşanmış, taraflar birbirleri hakkında şoke eden paylaşımlarda bulunmuşlardı. Elon Musk, Trump'ın Epstein davasında adının geçtiğini 'işte büyük bomba bu' diyerek tüm dünyaya duyurmuş ve bu nedenle Epstein dosyalarının kamuoyuyla paylaşılmadığını iddia etmişti.

ABC kanalının telefonla ulaştığı Trump ise Musk hakkında 'Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?' cümlesini kurmuştu. İkili arasındaki gerilimin nasıl bir noktaya geleceği merakla beklenirken geri adım atan taraf Elon Musk oldu.