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Elon Musk Geri Adım Attı: Trump Hakkındaki Paylaşımlarından "Pişman" Olduğunu Söyledi

Elon Musk Geri Adım Attı: Trump Hakkındaki Paylaşımlarından "Pişman" Olduğunu Söyledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 10:42

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk'ın arası geçtiğimiz günlerde açıldı. ABD seçimlerinde ayrılmaz ikili haline gelen Trump ve Musk'ın sosyal medya üzerinden atışması, tüm dünyanın dikkatini çekti. Elon Musk, Trump hakkında bazı iddialar ortaya atarken Trump ise Musk'ın  'aklını kaçırdığını' söylemişti. 

İkili arasında neler yaşanacağı merak konusu olurken, geri adım atan taraf Elon Musk oldu.

Elon Musk, X hesabından özür paylaşımı yaptı.

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Geri adım atan taraf Elon Musk oldu.

Geri adım atan taraf Elon Musk oldu.

Geçtiğimiz günlerde Trump ve Musk arasında bir gerginlik yaşanmış, taraflar birbirleri hakkında şoke eden paylaşımlarda bulunmuşlardı. Elon Musk, Trump'ın Epstein davasında adının geçtiğini 'işte büyük bomba bu' diyerek tüm dünyaya duyurmuş ve bu nedenle Epstein dosyalarının kamuoyuyla paylaşılmadığını iddia etmişti.

ABC kanalının telefonla ulaştığı Trump ise Musk hakkında 'Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?' cümlesini kurmuştu. İkili arasındaki gerilimin nasıl bir noktaya geleceği merakla beklenirken geri adım atan taraf Elon Musk oldu.

Elon Musk'tan "pişmanım" paylaşımı geldi;

Elon Musk'tan "pişmanım" paylaşımı geldi;
twitter.com

'Geçtiğimiz hafta Başkan __@realDonaldTrump hakkında yazdığım bazı yazılardan pişmanım. Çok ileri gittim.'

İkili arasında neler yaşanmıştı?

İkili arasında neler yaşanmıştı?

Elektrikli araçlarla ilgili yeni vergi tasarısı, ikilinin gerilmesine neden olmuştu. Trump, Musk'ı tehdit emtiş, Musk da cevapsız kalmamıştı. Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile olan dostluğunu hatırlatmış, Trump'ın adının da bu dosyalarda geçtiğini söylemişti. 

Trump'ın Epstein ile olan bir videosunu paylaşan Musk'ın ülkeden sınır dışı edilmesi dahi gündeme gelmiş, Trump Musk ile olan bütün bağlarını koparma kararı almıştı. Elon Musk ise Trump'ın kendisi olmadan seçimi kazanamayacağını söylemiş ve yeni bir siyasi parti kurmak için X'te bir anket başlatmıştı.

Fakat Elon Musk'ın Epstein ile olan paylaşımını sildiği görüldü.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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