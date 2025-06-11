Elon Musk Geri Adım Attı: Trump Hakkındaki Paylaşımlarından "Pişman" Olduğunu Söyledi
ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk'ın arası geçtiğimiz günlerde açıldı. ABD seçimlerinde ayrılmaz ikili haline gelen Trump ve Musk'ın sosyal medya üzerinden atışması, tüm dünyanın dikkatini çekti. Elon Musk, Trump hakkında bazı iddialar ortaya atarken Trump ise Musk'ın 'aklını kaçırdığını' söylemişti.
İkili arasında neler yaşanacağı merak konusu olurken, geri adım atan taraf Elon Musk oldu.
Elon Musk, X hesabından özür paylaşımı yaptı.
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Geri adım atan taraf Elon Musk oldu.
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Elon Musk'tan "pişmanım" paylaşımı geldi;
İkili arasında neler yaşanmıştı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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