Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ferdi Zeyrek’in Vefatına İlişkin Bilirkişi Raporunu Açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, bilirkişi raporunda yer alan kusurları sosyal medya hesabından tek tek açıkladı.
Bakan Tunç yaptığı açıklamada havuz pompa motorunun arızalı olduğunu ve havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Ferdi Zeyrek’in vefatına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
cumhuriyet halk partisi camiası kendi güvendikleri kişilere de inceleme yaptırmalı
Havuzun tek doğrusu havuzun eni boyu. Bakımını yapanı projesine onay vereni başkan diye ruhsat veren belediye personelini ne bileyim olaya bak. Belediye başk... Devamını Gör
tabi tabi. eminiz öyledir
Hiç inanasım gelmiyor nedense.