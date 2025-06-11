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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ferdi Zeyrek’in Vefatına İlişkin Bilirkişi Raporunu Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ferdi Zeyrek’in Vefatına İlişkin Bilirkişi Raporunu Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2025 - 11:01 Son Güncelleme: 11.06.2025 - 11:17

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, bilirkişi raporunda yer alan kusurları sosyal medya hesabından tek tek açıkladı. 

Bakan Tunç yaptığı açıklamada havuz pompa motorunun arızalı olduğunu ve havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğunu belirtti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Ferdi Zeyrek’in vefatına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, Ferdi Zeyrek’in vefatına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır. 

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;

  • Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,

  • Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,

  • Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,

  • Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,

  • Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,

  • Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı 

  • tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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c.ysfalbs

cumhuriyet halk partisi camiası kendi güvendikleri kişilere de inceleme yaptırmalı

barbarian

Havuzun tek doğrusu havuzun eni boyu. Bakımını yapanı projesine onay vereni başkan diye ruhsat veren belediye personelini ne bileyim olaya bak. Belediye başk... Devamını Gör

bu nedir

tabi tabi. eminiz öyledir

pinko

Hiç inanasım gelmiyor nedense.