Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek’ten Paylaşım: "Nereden Bilecektim Son Fotoğrafımızı Çektiğini"
Genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün kalabalık bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, eşi ile birlikte çektirdiği son fotoğrafı Instagram hesabından duygusal bir yazı ile paylaştı.
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Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü (6 Haziran) elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılmış ve 3 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.
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Ferdi Zeyrek’in eşinden duygusal paylaşım
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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