Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetmişti: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Havuz Bakımcısı Yalçın Öztaş, Site Bakım Sorumlusu Ali Severcan gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siten havuzunun makine dairesinde elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne olmuştu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın