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Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetmişti: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetmişti: 2 Kişi Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2025 - 00:23

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Havuz Bakımcısı Yalçın Öztaş, Site Bakım Sorumlusu Ali Severcan gözaltına alındı.

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Siten havuzunun makine dairesinde elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmişti.

Siten havuzunun makine dairesinde elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

Rapora göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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