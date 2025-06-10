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Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say’ın Paylaştığı Karikatür Tepki Çekti

Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say’ın Paylaştığı Karikatür Tepki Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2025 - 23:59

Yeni Akit, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için “çarpıldı” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Akit’in haber müdürü Zekeriya Say, yarın gazetede çıkacak karikatürü sosyal medya hesabında paylaştı. “Müfteri p….” yazan karikatür büyük tepki çekti.

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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için “çarpıldı” ifadelerini kullananan Yeni Akit isimli gazete ölüye saygısızlık yapmaya devam ediyor.

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için “çarpıldı” ifadelerini kullananan Yeni Akit isimli gazete ölüye saygısızlık yapmaya devam ediyor.

Yeni Akit, Ferdi Zeyrek’in tabutunun başında ağlayan bir vatandaşı da sayfalarına taşımış ve “Allah akıl fikir versin” demişti.

Gazetede yarın yayınlanacak karikatür de tepki çekti.

Gazetede yarın yayınlanacak karikatür de tepki çekti.

Gazetenin haber müdürü Zekeriya Say’ın paylaştığı karikatürde “Müfteri (iftira atan) p…..” yazıyor.

Zekeriya Say sonrasında “yeni profil resmi” paylaşımı da yaptı.👇

Zekeriya Say sonrasında “yeni profil resmi” paylaşımı da yaptı.👇
twitter.com

İşte Yeni Akit’e sosyal medyadan gelen tepkiler 👇

İşte Yeni Akit’e sosyal medyadan gelen tepkiler 👇
twitter.com

'Birçok bakan, bürokrat, yönetici ve iktidar partisi mensubu yerel siyasetçiler bile asgari nezaketi koruyarak başsağlığı mesajları yayınlayıp Ferdi Başkanın ne kadar iyi bir insan olduğunu yazarken böyle gayri ciddi toplumu ayrıştırıcı paylaşım da size yakışırdı zaten. Allah sizi ıslah etsin.'

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twitter.com

'Hiçbir şekilde yargıya hesap vermeyeceğini düşünmenin rahatlığı insanın kötülüğünü bu kadar açık gözler önüne serebiliyor işte.'

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twitter.com

'Bu şahıs hakkında ne zaman halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan işlem yapacaksınız? Bir değil iki değil. Siz müdahale etmedikçe daha da azıyor, halkın sinir uçlarıyla oynamasını oturduğunuz yerden izleyemezsiniz'

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twitter.com

'bu kadar kötülük , bu kadar iğrençlik..

inanılmaz ya. küfür etmek hakaret etmek içimi soğutmaz. o kadar rezalet bir herif.'

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twitter.com

'Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah’ı var. Bu paylaşımını unutma.'

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twitter.com

'Bir insanın ölümüyle dalga geçmek, sadece ona değil, geride kalanlara da büyük saygısızlıktır. Böyle bir acının üstüne alay etmek nasıl mümkün oluyor?Hangi vicdana sığıyor sözde dini kullananlara soruyorum, inanca yakışır mı bu?

Üstelik arkadaşlarımızın fotoğraflarını izinsiz paylaşmak ve onları hedef göstermek ne ya kimsin sen?Senin seviyene inmeyelim diye çaba veriyoruz burda ama bu işler bu şekilde olmuyor yetti artık sizin bu kendini bilmezliğiniz.'

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twitter.com

'İnsan olan şunu yapmaktan utanırdı, çekinirdi. Diriye saygınız yok biliyoruz da bari ölüye saygınız olsun be arsız adamlar.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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