Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say’ın Paylaştığı Karikatür Tepki Çekti

'Bir insanın ölümüyle dalga geçmek, sadece ona değil, geride kalanlara da büyük saygısızlıktır. Böyle bir acının üstüne alay etmek nasıl mümkün oluyor?Hangi vicdana sığıyor sözde dini kullananlara soruyorum, inanca yakışır mı bu?

Üstelik arkadaşlarımızın fotoğraflarını izinsiz paylaşmak ve onları hedef göstermek ne ya kimsin sen?Senin seviyene inmeyelim diye çaba veriyoruz burda ama bu işler bu şekilde olmuyor yetti artık sizin bu kendini bilmezliğiniz.'