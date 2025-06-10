Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say’ın Paylaştığı Karikatür Tepki Çekti
Yeni Akit, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için “çarpıldı” ifadelerini kullanmıştı.
Yeni Akit’in haber müdürü Zekeriya Say, yarın gazetede çıkacak karikatürü sosyal medya hesabında paylaştı. “Müfteri p….” yazan karikatür büyük tepki çekti.
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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için “çarpıldı” ifadelerini kullananan Yeni Akit isimli gazete ölüye saygısızlık yapmaya devam ediyor.
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Gazetede yarın yayınlanacak karikatür de tepki çekti.
Zekeriya Say sonrasında “yeni profil resmi” paylaşımı da yaptı.👇
İşte Yeni Akit’e sosyal medyadan gelen tepkiler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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