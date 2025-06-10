Bilirkişi Raporu Netleşiyor: Ferdi Zeyrek Nasıl Hayatını Kaybetti?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü sonrasında görevlendirilen bilirkişilerin hazırladığı rapordan ön tespitler ortaya çıktı.
Buna göre Ferdi Zeyrek’in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi. Ayrıca Zeyrek’in elektrik akımına kapıldığı havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği tespit edildi.
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Ferdi Zeyrek Kurban Bayramı’nın ilk günü (6 Haziran) oturduğu sitenin havuzundaki elektrik problemi için havuz makine dairesine girmiş ve elektrik akımına kapılmıştı.
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50 volt üzeri ölümcül elektrik akımı oluyormuş.
Kaçak akım koruma sistemi işlevini kaybetmiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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