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Bilirkişi Raporu Netleşiyor: Ferdi Zeyrek Nasıl Hayatını Kaybetti?

Bilirkişi Raporu Netleşiyor: Ferdi Zeyrek Nasıl Hayatını Kaybetti?

Manisa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2025 - 21:45

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü sonrasında görevlendirilen bilirkişilerin hazırladığı rapordan ön tespitler ortaya çıktı.

Buna göre Ferdi Zeyrek’in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi. Ayrıca Zeyrek’in elektrik akımına kapıldığı havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği tespit edildi.

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Ferdi Zeyrek Kurban Bayramı’nın ilk günü (6 Haziran) oturduğu sitenin havuzundaki elektrik problemi için havuz makine dairesine girmiş ve elektrik akımına kapılmıştı.

Ferdi Zeyrek Kurban Bayramı’nın ilk günü (6 Haziran) oturduğu sitenin havuzundaki elektrik problemi için havuz makine dairesine girmiş ve elektrik akımına kapılmıştı.

Sonrasında hastaneye kaldırılan Ferdi Zeyrek yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve bugün büyük kalabalığın katıldığı cenaze namazı ile toprağa verildi.

Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği olayla ilgili görevlendirilen makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin ön tespitleri ortaya çıktı.

50 volt üzeri ölümcül elektrik akımı oluyormuş.

50 volt üzeri ölümcül elektrik akımı oluyormuş.

Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. 

Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

Kaçak akım koruma sistemi işlevini kaybetmiş.

Kaçak akım koruma sistemi işlevini kaybetmiş.

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.

Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi. Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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