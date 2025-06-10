onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nehir Zeyrek’ten Babası Ferdi Zeyrek’e Duygusal Veda: "Baban Varsa Sorun Yok"

Nehir Zeyrek’ten Babası Ferdi Zeyrek’e Duygusal Veda: "Baban Varsa Sorun Yok"

Manisa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2025 - 20:14

Evinin havuzundaki elektrik arızasına müdahale etmek isterken elektrik akımına kapılan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün toprağa verildi.

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından babası Ferdi Zeyrek için duygusal bir mesaj yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün görkemli bir cenaze töreni ile toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün görkemli bir cenaze töreni ile toprağa verildi.

Cenaze töreninden görüntüler 👇

Ferdi Zeyrek’in kızı Deniz Zeyrek, hayatını kaybeden babası için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Ferdi Zeyrek’in kızı Deniz Zeyrek, hayatını kaybeden babası için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

'Benim babam nasıl biriydi, biliyor musunuz?

Dürüsttü… Hem de çok dürüsttü. Siyasetin içinde olmasına rağmen, asla yalan söylemezdi.

Çalışkandı… Sabah saat sekizde işe gider, gece ikide dönerdi.

Annemle birlikte kızardık bazen:

“Seni hiç göremiyoruz.” derdik.

O ise hep aynı cevabı verirdi:

“Bir ay daha sabredin, her şeyi yoluna koyacağım.”

Ama o “bir ay”lar hiç bitmedi…

Manisa’yı çok severdi.

Her büyüğünü, her küçüğünü, her hayvanı… Her şeyiyle kucaklardı.

Hayat doluydu. Denize gitmeyi, spor yapmayı, yeni diller öğrenmeyi severdi.

Ama her şeyden önce, çok iyi bir babaydı.

Bize vakit ayıramadığında mahcup olurdu.

Birlikte konsere gitmek, yeni şehirler keşfetmek,

Bazen de sadece sabah işe gitmeden önce uykulu uykulu sarılmak isterdi.

Bana hep şunu derdi:

“Baban varsa sorun yok.”

Ama benim artık bir babam yok.

Şimdi odamdayım.

Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım.

Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz.

Toparlanacağız…

Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim.

Babacığım, eğer beni görüyorsan…

Sen, bu dünyada en çok sevdiğim insandın.

Hâlâ öylesin.

Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım.

İstediğin gibi… Haftaya o sınava girip mimar olacağım.

Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım.

Seni çok seviyorum.

Her şeyin'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın