Nehir Zeyrek’ten Babası Ferdi Zeyrek’e Duygusal Veda: "Baban Varsa Sorun Yok"
Evinin havuzundaki elektrik arızasına müdahale etmek isterken elektrik akımına kapılan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün toprağa verildi.
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından babası Ferdi Zeyrek için duygusal bir mesaj yayınlandı.
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Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bugün görkemli bir cenaze töreni ile toprağa verildi.
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Ferdi Zeyrek’in kızı Deniz Zeyrek, hayatını kaybeden babası için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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