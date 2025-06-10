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Özgür Özel’den Arkadaşına Büyük Vefa: Manisa Başkan Ferdi Zeyrek’e Böyle Veda Etti

Özgür Özel’den Arkadaşına Büyük Vefa: Manisa Başkan Ferdi Zeyrek’e Böyle Veda Etti

Manisa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2025 - 17:44

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılmış ve hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

48 yaşındaki Ferdi Zeyrek’e Manisa halkı görkemli bir cenaze töreni düzenledi. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek’i kendi elleriyle toprağa verdi.

İşte büyük sevgi gösterileri eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Zeyrek’in cenazesinden görüntüler... 👇

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Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü (6 Haziran) evinin bahçesinde buluna havuzun makine kısmında elektrik akımına kapılmıştı.

Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü (6 Haziran) evinin bahçesinde buluna havuzun makine kısmında elektrik akımına kapılmıştı.

Uzun süre kalbi duran ve ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında yaklaşık 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa tarihinin en kalabalık cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Ferdi Zeyrek için ilk tören Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

Ferdi Zeyrek için ilk tören Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

Buradaki törenin ardından Ferdi Zeyrek'in Türk Bayrağına sarılı naaşı Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiine getirildi. Öğle namazının ardından Ferdi Zeyrek'in naaşı Manisa'daki siyasi mitinglerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanına getirildi. Binlerce Manisalı tarafından cenazesi karşılanan Ferdi Zeyrek'in alana getirilmesiyle gözyaşları sel oldu. 

Cenazede oğlunun geçirdiği kaza sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, anjiyo öncesi ambulansla oğluna son görevini yapmak için alana geldi. Cenazede Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, en büyük kızı Nehir Zeyrek, ikiz kızları Elif ve Zeynep, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Siyasiler de görkemli cenaze törenine katıldı.

Siyasiler de görkemli cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ferdi Zeyrek'in naaşı, Cumhuriyet Meydanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Çatal Mezarlığına omuzlarda taşınarak götürüldü.

Cenaze töreninden görüntüler 👇

Cenaze töreninden görüntüler 👇

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Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek'i kendi elleriyle toprağa koydu 👇

Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek'i kendi elleriyle toprağa koydu 👇

Foto Kaynak: Nefes Gazetesi

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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