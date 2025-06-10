Özgür Özel’den Arkadaşına Büyük Vefa: Manisa Başkan Ferdi Zeyrek’e Böyle Veda Etti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılmış ve hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
48 yaşındaki Ferdi Zeyrek’e Manisa halkı görkemli bir cenaze töreni düzenledi. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek’i kendi elleriyle toprağa verdi.
İşte büyük sevgi gösterileri eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Zeyrek’in cenazesinden görüntüler... 👇
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Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü (6 Haziran) evinin bahçesinde buluna havuzun makine kısmında elektrik akımına kapılmıştı.
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Ferdi Zeyrek için ilk tören Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi.
Siyasiler de görkemli cenaze törenine katıldı.
Cenaze töreninden görüntüler 👇
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Özgür Özel, arkadaşı Ferdi Zeyrek'i kendi elleriyle toprağa koydu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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