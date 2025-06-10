Acı Tesadüf! Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek Birkaç Ay Önce Daire Başkanını Kaybetmişti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı. Çabalara rağmen kurtarılamayan Zeyrek geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Zeyrek'in vefatı başta Manisalılar olmak üzere pek çok kişiyi yasa boğarken Basın Daire Başkanı Güney Temiz de geçtiğimiz aylarda ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
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İzmir'de uzun yıllar gazetecilik yapan Güney Karşıyaka Belediye Başkanı yardımcılığı görevini üstlenmişti.
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Başkan Ferdi Zeyrek "yol arkadaşım" dediği Güney'in vefatını böyle duyurmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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