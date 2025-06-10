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Acı Tesadüf! Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek Birkaç Ay Önce Daire Başkanını Kaybetmişti

Acı Tesadüf! Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek Birkaç Ay Önce Daire Başkanını Kaybetmişti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.06.2025 - 15:53

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı. Çabalara rağmen kurtarılamayan Zeyrek geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Zeyrek'in vefatı başta Manisalılar olmak üzere pek çok kişiyi yasa boğarken Basın Daire Başkanı Güney Temiz de geçtiğimiz aylarda ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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İzmir'de uzun yıllar gazetecilik yapan Güney Karşıyaka Belediye Başkanı yardımcılığı görevini üstlenmişti.

İzmir'de uzun yıllar gazetecilik yapan Güney Karşıyaka Belediye Başkanı yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ekibine katılarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olmuştu. 28 Mart 2025 tarihinde ani bir kalp krizi nedeniye 38 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Başkan Ferdi Zeyrek "yol arkadaşım" dediği Güney'in vefatını böyle duyurmuştu.

Başkan Ferdi Zeyrek "yol arkadaşım" dediği Güney'in vefatını böyle duyurmuştu.

'Yastayız...

Çalışma arkadaşım, yol arkadaşım, Basın Daire Başkanımız Güney Temiz’i genç yaşta, ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Güney kardeşim, sadece işindeki başarılarıyla değil, dostluğu, içtenliği ve güzel yüreğiyle hepimizin hayatında özel bir yer edindi.

Temiz Ailesine ve Güney'i seven tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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