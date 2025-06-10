onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek’in Veda Sözleri Yürekleri Dağladı: Manisa Halkından Helallik Aldı

Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek’in Veda Sözleri Yürekleri Dağladı: Manisa Halkından Helallik Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 11:47

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sevenlerini yasa boğdu. Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesinde yer alan havuz motor dairesinde yaşanan arızaya müdahalede bulunurken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisi süren Zeyrek’in vefat haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurmuştu.

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, veda sözleriyle yürekleri dağladı. Eşi için Manisa halkından helallik istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Ferdi Zeyrek’in ani ölümüyle başsağlığı mesajlarının ardı arkası kesilmedi.

Ferdi Zeyrek’in ani ölümüyle başsağlığı mesajlarının ardı arkası kesilmedi.

Manisa halkı, Zeyrek’in vefatını duydukları anda hastane kapısında gözyaşlarına boğulmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın