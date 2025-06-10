Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek’in Veda Sözleri Yürekleri Dağladı: Manisa Halkından Helallik Aldı
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sevenlerini yasa boğdu. Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesinde yer alan havuz motor dairesinde yaşanan arızaya müdahalede bulunurken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisi süren Zeyrek’in vefat haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurmuştu.
Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, veda sözleriyle yürekleri dağladı. Eşi için Manisa halkından helallik istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ferdi Zeyrek’in ani ölümüyle başsağlığı mesajlarının ardı arkası kesilmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın