Ferdi Zeyrek'in Ölümü Sonrası Özgür Özel Kameralar Karşısına Geçti: Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözyaşlarına hakim olamadı.
Özel ayrıca, Zeyrek'in annesinin oğlunun öldüğünden haberi olmadığını da söyledi.
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Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
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Gözyaşlarına hakim olamayan Özel, Zeyrek'in cenaze programını açıkladı. Zeyrek'in annesinin oğlunun öldüğünden haberi olmadığını belirten Özel açıklamasında şunları söyledi:
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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