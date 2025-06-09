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Ferdi Zeyrek'in Ölümü Sonrası Özgür Özel Kameralar Karşısına Geçti: Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Ferdi Zeyrek'in Ölümü Sonrası Özgür Özel Kameralar Karşısına Geçti: Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Özgür Özel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 20:56

Yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Özel ayrıca, Zeyrek'in annesinin oğlunun öldüğünden haberi olmadığını da söyledi.

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Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

9 Haziran günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberin ardından hastaneye koşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Özel, Zeyrek'in cenaze programını açıkladı. Zeyrek'in annesinin oğlunun öldüğünden haberi olmadığını belirten Özel açıklamasında şunları söyledi:

Gözyaşlarına hakim olamayan Özel, Zeyrek'in cenaze programını açıkladı. Zeyrek'in annesinin oğlunun öldüğünden haberi olmadığını belirten Özel açıklamasında şunları söyledi:

'Değerli Manisalılar, değerli arkadaşlarımız, dostlarımız. Kusuruma bakmayın zor bir konuşma yapacağım. Çok zor günler geçirdik hep beraber, maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik.

Ben aklımın, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte bir çocukluk, bir gençlik arkadaşımızı; Manisa, yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek güçteydi. Hepimiz de ona bu yüzden o kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediği düşündüğümüz sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz.

Eşi ve kızı eve geçtiler. İkizlerini alıştıracaklar yarına. Annesine en müsait şekilde doktorlar söyleyecekler. Büyük ihtimalle bir anjiyo olması gerekiyor annesinin de... Burası bir hastane ve diğer hastaların yakınlarının yerine kendinizi koyun ve biz bu hastanenin girişini boşaltmak durumundayız. Biz bu hastaneyi boşaltmak durumundayız. Emin olun Ferdi yukarıdaki odada yanımda olsaydı bana şunu diyecekti: 'Ağabey, bu insanların evine gitmesi lazım. Sen söylersen giderler.

Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız. Yarın saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören yapacağız. Daha sonra Hatuniye Cami'nde öğle namazı bitecek, Ferdi başkanımızın cenaze namazını, bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı'nda saf tutarak, valiliğin arkasında cenaze namazını kılacağız. Ardından hep birlikte yürüyerek, Birinci Mezarlık'ta başkanımızı defnedeceğiz.

Her birinizi Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski nikah salonu, şimdi Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabul edeceğiz. Sizler geldikçe, üç gün boyunca, orada olacağız hepimiz. Ben hepinizden razıyım. Hiç yalnız bırakmadınız. Doktorlarımızdan, üniversitemizden razıyız. Elden gelen her şeyi yaptılar. Biz Ferdi Başkan'dan razıyız. Bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı. Hep yanımızda oldu, hiç ayrı olmadı. Hepinizi çok seviyordu, hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Ferdi Başkanımızdan razı olsun. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Yarın helalleşeceğiz. Yarın olmadan ben bu akşamdan helalleşeyim diyorsanız hakkınızı helal edin.'

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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