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Ferdi Zeyrek'in Ölümü Sonrası Siyasilerden Peş Peşe Mesajlar Geldi! Özgür Özel Yıkıldı: “Yüreğim Yanıyor”

Ferdi Zeyrek'in Ölümü Sonrası Siyasilerden Peş Peşe Mesajlar Geldi! Özgür Özel Yıkıldı: “Yüreğim Yanıyor”

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 19:09

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölümünün ardından siyasetçilerden peş peşe baş sağlığı mesajları geldi. Zeyrek'in ölüm haberine yıkılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

9 Haziran günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zeyrek'ib hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden peş peşe baş sağlığı mesajları geldi.

İşte siyasilerden ilk paylaşımlar...

İşte siyasilerden ilk paylaşımlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Zeyrek'in vefat etmesinden büyük üzüntü duydum'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından bir mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından bir mesaj yayımladı.

Özel, mesajında “Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun” diyerek herkesi duygulandırdı.

İşte o paylaşım:

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım'' dedi.

Mansur Yavaş’tan da duygusal bir mesaj geldi.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için açıklamalarda bulundu.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

'Canım tarif edemeyeceğim kadar çok yandı. Çok ama çok üzgünüm. 

Çalışkan, dürüst, heyecanlı, başarılı, samimi, kendini Manisa’ya adadığını bildiğim, canımız, yol arkadaşımız, kardeşimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. 

Allah rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve Manisalı hemşerilerimizin başı sağ olsun.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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