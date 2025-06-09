Ferdi Zeyrek'in Ölümü Sonrası Siyasilerden Peş Peşe Mesajlar Geldi! Özgür Özel Yıkıldı: “Yüreğim Yanıyor”
Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölümünün ardından siyasetçilerden peş peşe baş sağlığı mesajları geldi. Zeyrek'in ölüm haberine yıkılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte siyasilerden ilk paylaşımlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Zeyrek'in vefat etmesinden büyük üzüntü duydum'' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından bir mesaj yayımladı.
İşte o paylaşım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım'' dedi.
Mansur Yavaş’tan da duygusal bir mesaj geldi.
Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için açıklamalarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın