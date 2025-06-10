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Hayatını Kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Annesi Fenalaştı, Tedavi Altına Alındı

Hayatını Kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Annesi Fenalaştı, Tedavi Altına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2025 - 08:04

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberinin ardından, aynı hastanede kardiyoloji servisinde yatan annesi Gülten Zeyrek'in fenalaştığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında hayatını kaybetti.

Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

Kalbi duran Zeyrek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) cihazına bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulandığı öğrenilmişti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedavi gören annesi, oğlunun vefat haberi sonrası fenalaştı.

Aynı hastanede tedavi gören annesi, oğlunun vefat haberi sonrası fenalaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması üzerine fenalaşan annesi Gülten Zeyrek de oğluyla aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek'in, oğlu Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştığı ve doktorların müdahalede bulunduğu bildirildi. 

Gülten Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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