Hayatını Kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Annesi Fenalaştı, Tedavi Altına Alındı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberinin ardından, aynı hastanede kardiyoloji servisinde yatan annesi Gülten Zeyrek'in fenalaştığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.
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Elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında hayatını kaybetti.
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Aynı hastanede tedavi gören annesi, oğlunun vefat haberi sonrası fenalaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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