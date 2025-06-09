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Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Başvuru: Cenaze Törenine İmamoğlu da Katılabilir

Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Başvuru: Cenaze Törenine İmamoğlu da Katılabilir

Ekrem İmamoğlu Cezaevi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.06.2025 - 00:00

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in düzenlenecek cenaze törenine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

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Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında yaşamını yitirdi.

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in ani ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. İmamoğlu, Ferdi Zeyrek'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Halk TV'de Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota programına konuk olan İBB Başkanı Danışmanı Serkan Özcan, İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Cenaze törenine Ekrem İmamoğlu da katılabilir.

Cenaze törenine Ekrem İmamoğlu da katılabilir.

Ferdi Zeyrek için salı(yarın) günü saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra 48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek'in naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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