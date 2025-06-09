Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Başvuru: Cenaze Törenine İmamoğlu da Katılabilir
Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in düzenlenecek cenaze törenine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.
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Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında yaşamını yitirdi.
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Cenaze törenine Ekrem İmamoğlu da katılabilir.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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