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Ani Ölümü Sonrası Ferdi Zeyrek'in Bir Ay Önceki Konuşması Gündem Oldu: "Bu Şehirde Vefat Edeceğim"

Ani Ölümü Sonrası Ferdi Zeyrek'in Bir Ay Önceki Konuşması Gündem Oldu: "Bu Şehirde Vefat Edeceğim"

Mersin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 21:46

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında yaşamını yitirdi. Ani ölümü sonrası Zeyrek'in bir ay önce yaptığı konuşma gündem oldu. Zeyrek'in konuşmasında 'Bu koltuktan indikten sonra ailemle, evlatlarımla bu şehirde yaşayacağım. Nasip olursa da bu şehirde vefat edeceğim' dediği görüldü.

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Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

Kalbi duran Zeyrek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) cihazına bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulandığı öğrenilmişti.

Ani ölümü sonrası Zeyrek'in bir ay önce yaptığı konuşma gündem oldu.

Ani ölümü sonrası Zeyrek'in bir ay önce yaptığı konuşma gündem oldu.

Ferdi Zeyrek'in konuşmasında 'Allah uzun ömür versin ama bu koltuktan indikten sonra evlatlarımla ailemle birlikte bu şehirde yaşayacağım. Nasip olursa da bu şehirde vefat edeceğim' dediği görüldü.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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