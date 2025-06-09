Ani Ölümü Sonrası Ferdi Zeyrek'in Bir Ay Önceki Konuşması Gündem Oldu: "Bu Şehirde Vefat Edeceğim"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında yaşamını yitirdi. Ani ölümü sonrası Zeyrek'in bir ay önce yaptığı konuşma gündem oldu. Zeyrek'in konuşmasında 'Bu koltuktan indikten sonra ailemle, evlatlarımla bu şehirde yaşayacağım. Nasip olursa da bu şehirde vefat edeceğim' dediği görüldü.
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Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.
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Ani ölümü sonrası Zeyrek'in bir ay önce yaptığı konuşma gündem oldu.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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