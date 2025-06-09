Ani Ölümü Sonrası Ferdi Zeyrek'in Bir Ay Önceki Konuşması Gündem Oldu: "Bu Şehirde Vefat Edeceğim"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 48 yaşında yaşamını yitirdi. Ani ölümü sonrası Zeyrek'in bir ay önce yaptığı konuşma gündem oldu. Zeyrek'in konuşmasında 'Bu koltuktan indikten sonra ailemle, evlatlarımla bu şehirde yaşayacağım. Nasip olursa da bu şehirde vefat edeceğim' dediği görüldü.