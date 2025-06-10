Ferdi Zeyrek İçin Bir Veda Mesajı da Hasan Şaş'tan Geldi

Manisa Büyükşehir Beldiye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğarken, siyaset dünyasından taziye ve veda mesajları geldi. Sosyal medyada da büyük bir üzüntüyle karşılanan bu vefatın ardından farklı kesimlerden de veda mesajları geldiği görüldü.