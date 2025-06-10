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Ferdi Zeyrek İçin Bir Veda Mesajı da Hasan Şaş'tan Geldi

Ferdi Zeyrek İçin Bir Veda Mesajı da Hasan Şaş'tan Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.06.2025 - 14:27

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi derinden üzdü. Siyaset dünyasının art arda taziyelerini ilettiği Zeyrek bugün yapılan törenle toprağa verilecek. 

Siyaset dünyasının yanı sıra sosyal medyada birçok kişi Zeyrek'in siyasi kişiliği ve karakteri sebebiyle derin üzüntü içinde. Bir veda mesajı da Hasan Şaş'tan geldi.

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Ferdi Zeyrek'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Ferdi Zeyrek'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Manisa Büyükşehir Beldiye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğarken, siyaset dünyasından taziye ve veda mesajları geldi. Sosyal medyada da büyük bir üzüntüyle karşılanan bu vefatın ardından farklı kesimlerden de veda mesajları geldiği görüldü.

Bir veda da eski futbolculardan Hasan Şaş'tan geldi.

Bir veda da eski futbolculardan Hasan Şaş'tan geldi.

Galatasaray'ın ve milli takımın eski yıldızı Hasan Şaş da Ferdi Zeyrek için veda mesajı yayınladı. Şaş, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Haziran'da Ölmek Zor şiirinden bir kesit paylaştı.

Hasan Şaş'ın sosyal medya paylaşımı:

Hasan Şaş'ın sosyal medya paylaşımı:
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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