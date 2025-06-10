Ferdi Zeyrek İçin Bir Veda Mesajı da Hasan Şaş'tan Geldi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi derinden üzdü. Siyaset dünyasının art arda taziyelerini ilettiği Zeyrek bugün yapılan törenle toprağa verilecek.
Siyaset dünyasının yanı sıra sosyal medyada birçok kişi Zeyrek'in siyasi kişiliği ve karakteri sebebiyle derin üzüntü içinde. Bir veda mesajı da Hasan Şaş'tan geldi.
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Ferdi Zeyrek'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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Bir veda da eski futbolculardan Hasan Şaş'tan geldi.
Hasan Şaş'ın sosyal medya paylaşımı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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