Galatasaray Forması Giyen Alvaro Morata Sosyal Medyadan Ölüm Tehditleri Aldı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı formasıyla oynadığı Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası sert tepkilerin hedefi oldu. Tecrübeli forvetin, bu olayın ardından sosyal medyada ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. İspanyol basını, Morata'nın sadece kendisinin değil, ailesinin de tehdit edildiğini yazdı. Bir İspanyol gazeteci, özellikle eşine yöneltilen mesajların vahametini vurgulayarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.