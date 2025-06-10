Galatasaray Forması Giyen Alvaro Morata Sosyal Medyadan Ölüm Tehditleri Aldı
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı formasıyla oynadığı Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası sert tepkilerin hedefi oldu. Tecrübeli forvetin, bu olayın ardından sosyal medyada ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. İspanyol basını, Morata'nın sadece kendisinin değil, ailesinin de tehdit edildiğini yazdı. Bir İspanyol gazeteci, özellikle eşine yöneltilen mesajların vahametini vurgulayarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.
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Kaçan penaltı kupaya mal oldu.
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Maçın ardından tehditler başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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