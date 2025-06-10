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Galatasaray Forması Giyen Alvaro Morata Sosyal Medyadan Ölüm Tehditleri Aldı

Galatasaray Forması Giyen Alvaro Morata Sosyal Medyadan Ölüm Tehditleri Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.06.2025 - 10:59

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı formasıyla oynadığı Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası sert tepkilerin hedefi oldu. Tecrübeli forvetin, bu olayın ardından sosyal medyada ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. İspanyol basını, Morata'nın sadece kendisinin değil, ailesinin de tehdit edildiğini yazdı. Bir İspanyol gazeteci, özellikle eşine yöneltilen mesajların vahametini vurgulayarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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Kaçan penaltı kupaya mal oldu.

Kaçan penaltı kupaya mal oldu.

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, UEFA Uluslar Ligi finalinde seri penaltı atışlarında topun başına geçmiş ancak penaltıdan yararlanamamıştı. Kritik anda kaçan bu penaltı, İspanya’nın kupayı Portekiz’e kaptırmasına neden oldu. Morata'nın bu hatası sosyal medyada yoğun eleştiriler alırken, olay kısa sürede farklı bir boyuta taşındı.

Maçın ardından tehditler başladı.

Maçın ardından tehditler başladı.

Maçın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Alvaro Morata’nın, maçın ardından ölüm tehditleri aldığı gün yüzüne çıktı. Alvaro Morata’nın eşi Alice Campello’ya gönderilen mesajlardan biri kamuoyuyla paylaşıldı. İspanyol gazeteci Javi de Hoyos, Morata çiftiyle gerçekleştirdiği görüşmede, tehditlerin boyutunu ve ciddiyetini gözler önüne serdi.

“Yıllardır yaşadıklarıma hiç benzemiyor”

“Yıllardır yaşadıklarıma hiç benzemiyor”

Alvaro Morata’nın eşi Alice Campello’ya gönderilen mesajlardan birinde “Kocanı sokakta görürsem öldürürüm” ifadeleri yer aldı. Bu tehdit karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Morata, “Yıllardır yaşadıklarıma hiç benzemiyor” sözleriyle durumun ağırlığını dile getirdi. Alice Campello da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir futbol maçından bahsettiğimizin farkında mıyız?” diyerek tehditlere sert tepki gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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