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Okan Buruk'un Raporuyla Galatasaray'da Ayrılacak 6 İsim Belli Oldu

Okan Buruk'un Raporuyla Galatasaray'da Ayrılacak 6 İsim Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.06.2025 - 10:10

Süper Lig'de önemli bir başarıya imza atarak 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk, üst üste gelen başarıların ardından takımı bir adım daha ileri taşıyacak revizyon için kolları sıvadı. Takımdan ayrılacak isimleri büyük ölçüde netleştiren Buruk, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, 25. şampiyonluğun ardından yeni hedefler doğrultusunda kadroda önemli değişiklikler bekleniyor.

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Şampiyonluk sonrası yeni sezon hazırlıkları başladı.

Şampiyonluk sonrası yeni sezon hazırlıkları başladı.

Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğu ile 25.kez kazandığı ligde 5.yıldızı taktı. Sezonun bitişiyle Okan Buruk ve ekibi yeni sezonun kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Sözcü'de yer alan haberde gidecek isimlerin de belli olduğu yazıldı.

Gidecek isimlerin 3'ü yeni transfer.

Gidecek isimlerin 3'ü yeni transfer.

Galatasaray'da belli mevkilerde sağlanamayan istikrar bu sezonun da transferde en çok konuşulan konusu olacak gibi görünüyor. İddiaya göre gidecek 6 isimden üçü bu sezon takıma katıldı.

Gidecek isimlerin şu oyuncular olduğu iddia ediliyor:

Gidecek isimlerin şu oyuncular olduğu iddia ediliyor:

Derrick Köhn

Victor Nelsson

Nicolo Zaniolo

Carlos Cuesta

Przemyslaw Frankowski

Elias Jelert

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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