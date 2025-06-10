Okan Buruk'un Raporuyla Galatasaray'da Ayrılacak 6 İsim Belli Oldu
Süper Lig'de önemli bir başarıya imza atarak 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk, üst üste gelen başarıların ardından takımı bir adım daha ileri taşıyacak revizyon için kolları sıvadı. Takımdan ayrılacak isimleri büyük ölçüde netleştiren Buruk, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, 25. şampiyonluğun ardından yeni hedefler doğrultusunda kadroda önemli değişiklikler bekleniyor.
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Şampiyonluk sonrası yeni sezon hazırlıkları başladı.
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Gidecek isimlerin 3'ü yeni transfer.
Gidecek isimlerin şu oyuncular olduğu iddia ediliyor:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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