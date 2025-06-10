Scott Carson, Manchester City'e 12 Kupa ile Veda Etti, Oynadığı Maç Sayısı Dikkat Çekti

Kalecilik sahadaki en zor meslek desek abartmış olmayız. Bazen 90 dakikanın emeğini bir ufak hata hiç edebilir. Kaleci için işler bu kadar pamuk ipliğine bağlıyken, yedek kaleci için daha zordur. Oyuncu değişikliğinde, büyük bir skandal ya da sakatlık yaşanmaz ise hiçbir teknik direktör bu hakkını kaleciden yana kullanmaz. O yüzden iyi de bir birinci kaleci varsa ikinci kaleci süre bulmakta zorlanabilir. Manchester City'deki Scott Carson ise yedek kaleci olmaktan hiç mutsuz değil gibi. Vedasındaki kupa sayısı herkesi şaşırttı.