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Scott Carson, Manchester City'e 12 Kupa ile Veda Etti, Oynadığı Maç Sayısı Dikkat Çekti

Scott Carson, Manchester City'e 12 Kupa ile Veda Etti, Oynadığı Maç Sayısı Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.06.2025 - 09:31

Kalecilik sahadaki en zor meslek desek abartmış olmayız. Bazen 90 dakikanın emeğini bir ufak hata hiç edebilir. Kaleci için işler bu kadar pamuk ipliğine bağlıyken, yedek kaleci için daha zordur. Oyuncu değişikliğinde, büyük bir skandal ya da sakatlık yaşanmaz ise hiçbir teknik direktör bu hakkını kaleciden yana kullanmaz. O yüzden iyi de bir birinci kaleci varsa ikinci kaleci süre bulmakta zorlanabilir. Manchester City'deki Scott Carson ise yedek kaleci olmaktan hiç mutsuz değil gibi. Vedasındaki kupa sayısı herkesi şaşırttı.

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Bir dönem Bursaspor forması da giyen Carson, City'e veda etti.

Bir dönem Bursaspor forması da giyen Carson, City'e veda etti.

İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester City, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunda değişime giderken, uzun yıllardır takımda yer alan kaleci Scott Carson’la yollarını ayırdı. 39 yaşındaki deneyimli file bekçisinin sözleşmesi sona erdi ve kulüpte geçirdiği 6 yılın ardından City kariyerine veda etti.

6 yıllık kariyerde sadece 2 resmi maça çıktı.

6 yıllık kariyerde sadece 2 resmi maça çıktı.

Scott Carson, Manchester City formasıyla altı sezon boyunca yalnızca iki resmi karşılaşmada görev alarak toplamda 107 dakika sahada kaldı. Ancak istatistiklerin ötesinde, tecrübesi, soyunma odasındaki liderliği ve profesyonel tutumuyla takım içinde önemli bir rol üstlendi. City’nin bu dönemdeki istikrarlı yükselişinde, sahada olmasa da kulüp kültürüne katkısıyla değerli bir figür olarak camia tarafından öne çıkarıldı.

107 dakikada 12 kupa...

107 dakikada 12 kupa...

Scott Carson, Manchester City kariyeri boyunca sahada sınırlı süre almasına rağmen, kulüple birlikte oldukça etkileyici bir kupa koleksiyonunun parçası oldu. Altı sezonda şu başarıları yaşadı:

6 yılın iki maçlık dökümü:

6 yılın iki maçlık dökümü:

Scott Carson, Manchester City formasıyla ilk kez Mayıs 2021’de, Premier League’de Newcastle United karşısında oynanan ve 4-3 City lehine sona eren maçta kaleyi devralarak sahneye çıktı.

İkinci ve son kez ise 2021-22 sezonunda, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Sporting Lisbon ile oynanan rövanş mücadelesinde görev yaptı. İlk maçı 5-0 kazanarak büyük avantaj elde eden City, rövanşta 0-0 berabere kalırken kaleyi koruyan isim Scott Carson’dı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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