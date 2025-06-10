Scott Carson, Manchester City'e 12 Kupa ile Veda Etti, Oynadığı Maç Sayısı Dikkat Çekti
Kalecilik sahadaki en zor meslek desek abartmış olmayız. Bazen 90 dakikanın emeğini bir ufak hata hiç edebilir. Kaleci için işler bu kadar pamuk ipliğine bağlıyken, yedek kaleci için daha zordur. Oyuncu değişikliğinde, büyük bir skandal ya da sakatlık yaşanmaz ise hiçbir teknik direktör bu hakkını kaleciden yana kullanmaz. O yüzden iyi de bir birinci kaleci varsa ikinci kaleci süre bulmakta zorlanabilir. Manchester City'deki Scott Carson ise yedek kaleci olmaktan hiç mutsuz değil gibi. Vedasındaki kupa sayısı herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Bursaspor forması da giyen Carson, City'e veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 yıllık kariyerde sadece 2 resmi maça çıktı.
107 dakikada 12 kupa...
6 yılın iki maçlık dökümü:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın