Yok mu Arttıran? Osimhen, Al Hilal'in 45 Milyon Euroluk Teklifine Ne Dedi?
Galatasaray'ın 5. yıldızı almasında inanılmaz katkıları olan Victor Osimhen, transfer döneminde herkesin favorisi oldu. Galatasaray'ın yeni sezonda da takımda tutmak istediği Osimhen, bir yandan Al Hilal'den akılalmaz teklifler almaya devam ediyor. Öyle ki Al Hilal'in son teklifi 45 milyon euro oldu. Peki, Osimhen bu teklife ne dedi?
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Sezon boyunca attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluğu resmen armağan eden Victor Osimhen son dönemin en popüler futbolcularından biri.
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Al Hilal, Osimhen teklifini 45 milyon euroya çıkardı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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