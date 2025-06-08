Yok mu Arttıran? Osimhen, Al Hilal'in 45 Milyon Euroluk Teklifine Ne Dedi?

Nijerya ve İtalya basınındaki haberlere göre; Osimhen'e son olarak 35 milyon euroluk teklifte bulunan Al Hilal, söz konusu teklifi 45 milyon euroya çıkardı. Son gelişmelere göre Osimhen, 45 milyon euroluk 5. teklifi de reddetti.

Galatasaray'la son bir görüşme daha yapacak olan Osimhen, sonrasında Avrupa'daki kariyeri hakkında bir karar alacak.