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Yok mu Arttıran? Osimhen, Al Hilal'in 45 Milyon Euroluk Teklifine Ne Dedi?

Yok mu Arttıran? Osimhen, Al Hilal'in 45 Milyon Euroluk Teklifine Ne Dedi?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 22:03

Galatasaray'ın 5. yıldızı almasında inanılmaz katkıları olan Victor Osimhen, transfer döneminde herkesin favorisi oldu. Galatasaray'ın yeni sezonda da takımda tutmak istediği Osimhen, bir yandan Al Hilal'den akılalmaz teklifler almaya devam ediyor. Öyle ki Al Hilal'in son teklifi 45 milyon euro oldu. Peki, Osimhen bu teklife ne dedi?

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Sezon boyunca attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluğu resmen armağan eden Victor Osimhen son dönemin en popüler futbolcularından biri.

Sezon boyunca attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluğu resmen armağan eden Victor Osimhen son dönemin en popüler futbolcularından biri.

Galatasaray'ın yeni sezonda da bünyesinde devam etmesini istediği Osimhen, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'den teklif üstüne teklif alıyor.

Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli ve Al Hilal anlaşmaya varsa da Osimhen, kendisine önerilen maaştan dolayı Suudi Arabistan ekibine transfer olmayı reddetti.

Al Hilal, Osimhen teklifini 45 milyon euroya çıkardı.

Al Hilal, Osimhen teklifini 45 milyon euroya çıkardı.

Nijerya ve İtalya basınındaki haberlere göre; Osimhen'e son olarak 35 milyon euroluk teklifte bulunan Al Hilal, söz konusu teklifi 45 milyon euroya çıkardı. Son gelişmelere göre Osimhen, 45 milyon euroluk 5. teklifi de reddetti.

Galatasaray'la son bir görüşme daha yapacak olan Osimhen, sonrasında Avrupa'daki kariyeri hakkında bir karar alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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