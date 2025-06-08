Kaybetmiyoruz: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'i de Mağlup Ederek 4'te 4 Yaptı

İlk etabı Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi'nde sırasıyla Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dördüncü mücadelesinde Çin'i de geçmeyi başardı. Ay-yıldızlı ekibimiz, büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazandı. Alexia, 38 sayıyla maçın en skoreri oldu!

1. SET SONUCU: 19-25

2. SET SONUCU: 25-20

3. SET SONUCU: 29-31

4. SET SONUCU: 28-26

5. SET SONUCU: 15-12