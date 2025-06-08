Kaybetmiyoruz: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'i de Mağlup Ederek 4'te 4 Yaptı
Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaparak turnuvada tüm dikkatleri üzerine çeken Filenin Sultanları, dördüncü maçından da parkeden galibiyetle ayrıldı. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i 3-2 yenerek organizasyonun ilk haftasını kayıpsız bitirdi.
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında şov yaptı: 4 maç, 4 galibiyet!
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İkinci haftası İstanbul'da oynanacak turnuvadaki gelecek maçlarımızın tarihleri ve saatleri
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Şu an bir tek zorlayacak Brezilya var. Bravo kızlar
Filenin Sultanları bir kez daha yüreğimizi kabarttı. Çin karşısındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Takım olarak sergiledikleri uyum muazzamdı, ama Aleksi... Devamını Gör
işte gerçek milli takımımız. futbol takımı akpspor gibi gelmeye başladı artık.