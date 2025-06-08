onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kaybetmiyoruz: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'i de Mağlup Ederek 4'te 4 Yaptı

Kaybetmiyoruz: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'i de Mağlup Ederek 4'te 4 Yaptı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.06.2025 - 17:00

Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaparak turnuvada tüm dikkatleri üzerine çeken Filenin Sultanları, dördüncü maçından da parkeden galibiyetle ayrıldı. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i 3-2 yenerek organizasyonun ilk haftasını kayıpsız bitirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında şov yaptı: 4 maç, 4 galibiyet!

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında şov yaptı: 4 maç, 4 galibiyet!

İlk etabı Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi'nde sırasıyla Fransa, Tayland ve Polonya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dördüncü mücadelesinde Çin'i de geçmeyi başardı. Ay-yıldızlı ekibimiz, büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazandı. Alexia, 38 sayıyla maçın en skoreri oldu! 

  • 1. SET SONUCU: 19-25

  • 2. SET SONUCU: 25-20

  • 3. SET SONUCU: 29-31

  • 4. SET SONUCU: 28-26

  • 5. SET SONUCU: 15-12

İkinci haftası İstanbul'da oynanacak turnuvadaki gelecek maçlarımızın tarihleri ve saatleri

İkinci haftası İstanbul'da oynanacak turnuvadaki gelecek maçlarımızın tarihleri ve saatleri

18 Haziran Çarşamba

  • 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran Perşembe

21 Haziran Cumartesi 

22 Haziran Pazar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
11
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
houseof

Şu an bir tek zorlayacak Brezilya var. Bravo kızlar

Mehmet Dağlıoğlu

Filenin Sultanları bir kez daha yüreğimizi kabarttı. Çin karşısındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Takım olarak sergiledikleri uyum muazzamdı, ama Aleksi... Devamını Gör

U Efekent

işte gerçek milli takımımız. futbol takımı akpspor gibi gelmeye başladı artık.