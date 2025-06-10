Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’dan Gazze’de Yaşananlara Tepki: “Acıyı Vücudumda Hissediyorum”
Manchester şehrine kattığı değeler nedeniyle Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın teşekkür konuşması tüm dünyada gündem oldu. İsrail’in Gazze’ye yaşattıkları karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren başarılı teknik adam 'Yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum' ifadelerini kullandı.
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı.
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İşte Pep Guardiola'nın uzun süre alkışlanan konuşması...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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bizdeki satılık ünlülerden degilmiş
İşte gerçek bir insan. Böyle bir soykırıma, bu boyutta bir trajediye tepkisiz kalan herkesin insanlıktan nasibi olmadığı açıktır
Bir buçuk senelik katliamdan sonra ünlüler konuşmaya başlamış.