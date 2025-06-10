Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’dan Gazze’de Yaşananlara Tepki: “Acıyı Vücudumda Hissediyorum”

Unvan teslimi sonrasında kürsüye çıkarak bir konuşma yaşan İspanyol teknik adam Pep Guardiola’nın söyledikleri tüm dünyada gündem oldu. Pep Guardiola, İsrail’in Filistin halkına yaptıkları ve Gazze’de yaşananlara sessiz kalmadı, acıyı tüm vücudunda hissettiğini vurguladı.

Pep Guardiola açıklamasında şunları söyledi:

“Gazze'de gördüklerimiz çok acı verici. Yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum. Gerçekçi olmak gerekirse bu bir ideoloji meselesi değil. Bu ben haklıyım ya da sen haksızsın meselesi değil. Bu yalnızca yaşamı sevmekle ilgili. Bu komşunuzu önemsemekle ilgili. belki̇ de dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalanarak öldürüldüğünü ya da hastanelerde öldürüldüğünü düşünmeliyiz. Tamam bu bizi ilgilendirmez diye düşünelim. Fakat dikkatli olun. Sonraki ölenler bizim 4 ve 5 yaşındaki çocuklarımız olabilir. Gazze'de yaşanan kabus başladığından beri kendi çocuklarımı gördüğümde çok korkuyorum.”