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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’dan Gazze’de Yaşananlara Tepki: “Acıyı Vücudumda Hissediyorum”

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’dan Gazze’de Yaşananlara Tepki: “Acıyı Vücudumda Hissediyorum”

Gazze israil filistin Pep Guardiola
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2025 - 10:19

Manchester şehrine kattığı değeler nedeniyle Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın teşekkür konuşması tüm dünyada gündem oldu. İsrail’in Gazze’ye yaşattıkları karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren başarılı teknik adam 'Yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum' ifadelerini kullandı.

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı.

Unvan teslimi sonrasında kürsüye çıkarak bir konuşma yaşan İspanyol teknik adam Pep Guardiola’nın söyledikleri tüm dünyada gündem oldu. Pep Guardiola, İsrail’in Filistin halkına yaptıkları ve Gazze’de yaşananlara sessiz kalmadı, acıyı tüm vücudunda hissettiğini vurguladı. 

Pep Guardiola açıklamasında şunları söyledi: 

“Gazze'de gördüklerimiz çok acı verici. Yaşanan acıyı tüm vücudumda hissediyorum. Gerçekçi olmak gerekirse bu bir ideoloji meselesi değil. Bu ben haklıyım ya da sen haksızsın meselesi değil. Bu yalnızca yaşamı sevmekle ilgili. Bu komşunuzu önemsemekle ilgili. belki̇ de dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalanarak öldürüldüğünü ya da hastanelerde öldürüldüğünü düşünmeliyiz. Tamam bu bizi ilgilendirmez diye düşünelim. Fakat dikkatli olun. Sonraki ölenler bizim 4 ve 5 yaşındaki çocuklarımız olabilir. Gazze'de yaşanan kabus başladığından beri kendi çocuklarımı gördüğümde çok korkuyorum.”

İşte Pep Guardiola'nın uzun süre alkışlanan konuşması...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Ekrem özbek

bizdeki satılık ünlülerden degilmiş

Ali DİNÇ

İşte gerçek bir insan. Böyle bir soykırıma, bu boyutta bir trajediye tepkisiz kalan herkesin insanlıktan nasibi olmadığı açıktır

Etrakı alfaris

Bir buçuk senelik katliamdan sonra ünlüler konuşmaya başlamış.