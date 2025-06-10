ABD Yanıyor! Los Angeles'taki Olaylar Diğer Kentlere de Yayıldı, Donald Trump Askerleri de Sokaklara İndirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta artan göçmen protestolarına karşı, California Valiliği'nin açık itirazına rağmen federal güçleri görevlendirdi. ABD Kuzey Komutanlığı, federal mülk ve personelin korunması amacıyla 700 Deniz Piyadesi'ni Los Angeles'a sevk ederken, Savunma Bakanlığı 2 bin ek Ulusal Muhafız askerinin daha konuşlandırıldığını açıkladı. California eyaleti, konuşlandırmayı anayasaya aykırı bularak federal hükümete dava açtı. Ülke çapında protestolarda yapılan gözaltılara tepkiler büyüyor.
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ABD'deki olaylardan görüntüler
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Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın hafta sonu verdiği ilk talimatla birlikte Los Angeles ve çevresine binlerce Ulusal Muhafızın sevk edildiğini doğruladı.
Federal güçlerin eyalet onayı olmaksızın görevlendirilmesi California yönetiminde büyük tepkiye yol açtı.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, katıldığı bir haber kanalında Los Angeles'taki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump Tower'da dikkat çeken eylem: 24 gözaltı!
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Los Angeles'taki protestolar hakkında paylaşım yaptı.
ABD’deki protestoların sebebi:
ABD polisi bu adamı arıyor!
ABD bayrağı yaktılar!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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