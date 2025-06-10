ABD Yanıyor! Los Angeles'taki Olaylar Diğer Kentlere de Yayıldı, Donald Trump Askerleri de Sokaklara İndirdi

Noem, protestoların 'profesyonelce hazırlanmış' bir organizasyon olduğunu iddia etti. Noem, protestocuların para aldığını, eylemlerde şiddet için sinyalleşme yoluyla koordinasyon sağlandığını ve bunun 'önceden planlanmış bir operasyon' olduğunu öne sürdü. Noem ayrıca güvenlik güçlerinin şehirde 400 ila 500 hedefin peşinde olduğunu ve bunların büyük kısmının 'bilinen çete üyeleri' olduğunu belirtti. Bu kişiler için 'yıllardır Los Angeles'ı mağdur eden, ancak Vali Newsom'un harekete geçmediği gruplar' dedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, federal müdahalenin şehirdeki huzuru bozduğunu belirtti. Bass, 'Bu kişiler gözaltına alınacak şahıslar değil. Bu durum, şehrimizin federal hükümet tarafından test sahası olarak kullanıldığını gösteriyor' ifadelerini kullandı. Bass, Trump'ın şehirde çetelerin federal güçlere saldırdığı yönündeki açıklamasını da 'asılsız' olarak nitelendirdi, 'Bu, şehrimizin aşağılık bir şekilde tanımlanmasıdır. Los Angeles her zaman göçmenlere kucak açan bir şehir oldu. Bu bölünmeye izin vermeyeceğiz.' dedi.

Federal göçmenlik birimlerinin cuma günü en az 44 kişiyi gözaltına alması, şehirde geniş çaplı protestolara yol açtı. Operasyonlar Trump'ın ülke çapındaki göçmen baskısı ve sınır dışı dalgasının parçası olarak değerlendiriliyor.

Belediye Başkanı Bass, 'Perşembe günü şehir huzurluydu. Cuma günü federal baskınlar başladı. Bu kaosu federal müdahale yarattı' dedi. Bass, protestoların ardından şehirde korku seviyesinin arttığını vurgulayarak, 'İnsanlar bu gece nerede kalacaklarını, işe gidip gitmemeleri gerektiğini bilmiyor' açıklamasında bulundu.