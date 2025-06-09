Los Angeles Yanıyor: ABD’nin Los Angeles Kentindeki Gösterilerde 3. Gün: Polis Şiddetine Büyük Tepki
ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.
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Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor.
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Çatışmalar devam ediyor!
Göstericilere gaz ve plastik mermi!
Amerikan polisi, canlı yayın yapan Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi'ye plastik mermi sıktı.
ABD polisinin göstericilere uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Los Angeles’taki duruma ilişkin sert ifadeler kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Demek ki kaçak göçmenleri sınır dışı etmeye çalışınca ülkeyi yakmaya başlıyorlar
amerikayi yerlilerine birakin madem hayatta biraktiysaniz ..
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