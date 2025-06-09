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Los Angeles Yanıyor: ABD’nin Los Angeles Kentindeki Gösterilerde 3. Gün: Polis Şiddetine Büyük Tepki

Los Angeles Yanıyor: ABD’nin Los Angeles Kentindeki Gösterilerde 3. Gün: Polis Şiddetine Büyük Tepki

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2025 - 08:15 Son Güncelleme: 09.06.2025 - 08:51

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.

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Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla birlikte kente ilk etapta 300 kadar Ulusal Muhafız gönderilirken, yönetimin bu sayıyı artırabileceği belirtildi.

Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

Çatışmalar devam ediyor!

Çatışmalar devam ediyor!

Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi gösterilerin odak noktası olurken, halen bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz toplanmaların 'yasa dışı' sayılacağını ve bu göstericilerin gözaltına alınacağını duyurdu.

Göstericilere gaz ve plastik mermi!

Amerikan polisi, canlı yayın yapan Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi'ye plastik mermi sıktı.

ABD polisinin göstericilere uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Los Angeles’taki duruma ilişkin sert ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Los Angeles’taki duruma ilişkin sert ifadeler kullandı.

Trump, 'Bir zamanlar büyük bir Amerikan şehri olan Los Angeles, yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildi ve işgal edildi,' dedi.

Trump, şehirde yaşanan şiddet olaylarının sınır dışı operasyonlarını hedef aldığını belirterek, 'Şimdi şiddet yanlısı, isyancı kalabalıklar, sınır dışı etme operasyonlarımızı durdurmak için federal ajanlarımıza saldırıyor ve onları işgal ediyor' ifadelerine yer verdi.

Trump, kentteki protesto ve saldırıların federal hükümeti yıldırmayacağını vurgulayarak, 'Ancak bu kanunsuz isyanlar sadece kararlılığımızı güçlendiriyor' dedi. Göçmen karşıtı tutumunu sürdüren Trump, yasadışı göçle mücadelede geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Başkan Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başsavcı Pam Bondi’ye doğrudan talimat verdiğini açıkladı. Trump, 'Diğer tüm ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde, Los Angeles'ı göçmen istilasından kurtarmak ve bu göçmen isyanlarına son vermek için gerekli tüm eylemleri yapmaları talimatını veriyorum' dedi.

Trump açıklamasını, 'Düzen yeniden sağlanacak, yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgür bırakılacak,' sözleriyle tamamladı. Göç politikaları ve kamu güvenliği konusundaki kararlılığını yineleyen Trump, kamuoyunun desteğine teşekkür etti: 'Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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houseof

Demek ki kaçak göçmenleri sınır dışı etmeye çalışınca ülkeyi yakmaya başlıyorlar

what ever

amerikayi yerlilerine birakin madem hayatta biraktiysaniz ..

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