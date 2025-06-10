La Liga'da Arda Güler ve Lamine Yamal'ın Son Bonservis Değerleri Belli Oldu
LaLiga’da Barcelona’nın şampiyonluğuyla sona eren sezonun ardından ilk piyasa değeri güncellemesi gerçekleştirildi. Transfermarkt verilerine göre ligin en değerli oyuncuları listesinin zirvesinde dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Milli futbolcular Arda Güler, Bertuğ Yıldırım ve Cenk Özkacar’ın da yeni piyasa değerleri belli oldu. Güncelleme sonrası bazı oyuncular değer kazanırken, bazıları düşüşe geçti.
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Şampiyonluk sonrası transfer değerleri güncellendi.
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Zirve el değiştirdi.
Arda yerinde saydı.
Cenk'in değeri düştü.
Bertuğ da düşüşten kurtulamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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