La Liga'da Arda Güler ve Lamine Yamal'ın Son Bonservis Değerleri Belli Oldu

LaLiga'da yeni sezonun ilk piyasa değeri güncellemesiyle öne çıkan sonuçlar belli oldu. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr., 200 milyon euro olan değerinin 30 milyon euro düşmesiyle 170 milyon euroya geriledi ve en fazla değer kaybeden futbolcu oldu.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise 20 milyon euro değer kazanarak 200 milyon euroya ulaştı ve LaLiga'nın en değerli oyuncusu konumuna yükseldi.