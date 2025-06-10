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La Liga'da Arda Güler ve Lamine Yamal'ın Son Bonservis Değerleri Belli Oldu

La Liga'da Arda Güler ve Lamine Yamal'ın Son Bonservis Değerleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.06.2025 - 13:26

LaLiga’da Barcelona’nın şampiyonluğuyla sona eren sezonun ardından ilk piyasa değeri güncellemesi gerçekleştirildi. Transfermarkt verilerine göre ligin en değerli oyuncuları listesinin zirvesinde dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Milli futbolcular Arda Güler, Bertuğ Yıldırım ve Cenk Özkacar’ın da yeni piyasa değerleri belli oldu. Güncelleme sonrası bazı oyuncular değer kazanırken, bazıları düşüşe geçti.

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Şampiyonluk sonrası transfer değerleri güncellendi.

Şampiyonluk sonrası transfer değerleri güncellendi.

La Liga'da Barcelona sezonu şampiyon tamamladı.Zorlu sezonun ardından Barcelona'nın birçok yıldızı ön plana çıkarken Real Madrid cephesinde ise düşüş vardı. Transfermarkt'ta da yeni değerler açıklandı.

Zirve el değiştirdi.

Zirve el değiştirdi.

LaLiga'da yeni sezonun ilk piyasa değeri güncellemesiyle öne çıkan sonuçlar belli oldu. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr., 200 milyon euro olan değerinin 30 milyon euro düşmesiyle 170 milyon euroya geriledi ve en fazla değer kaybeden futbolcu oldu.  

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise 20 milyon euro değer kazanarak 200 milyon euroya ulaştı ve LaLiga'nın en değerli oyuncusu konumuna yükseldi.

Arda yerinde saydı.

Arda yerinde saydı.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in piyasa değeri son güncellemede 45 milyon euroda sabit kaldı. Geçtiğimiz sezon 43 maçta 5 gol ve 9 asist yapan Türk futbolcu, değerini korumayı başardı.

Cenk'in değeri düştü.

Cenk'in değeri düştü.

Cenk Özkacar'ın piyasa değeri son güncellemeyle 1.5 milyon eurodan 1.2 milyon euroya düştü. Valencia'nın 24 yaşındaki stoperi, geçtiğimiz sezonu Real Valladolid'de kiralık olarak 12 maçta forma giyerek tamamlamıştı.

Bertuğ da düşüşten kurtulamadı.

Bertuğ da düşüşten kurtulamadı.

Getafe'nin genç forveti Bertuğ Yıldırım'ın piyasa değeri son güncellemeyle 2.5 milyon eurodan 2 milyon euroya geriledi. 22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon La Liga'da çıktığı 27 maçta 3 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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