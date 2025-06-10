Fenerbahçe Kombine Bilet Fiyatlarını Duyurdu, Taraftar İkiye Bölündü
Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için kombineleri satışa sundu ve belirlenen fiyatlar kısa sürede taraftarlar arasında gündem oldu. Kulübün açıkladığı kombine ücretleri, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı taraftarlar fiyatları makul bulurken, bazıları rakamların yüksekliğinden şikayet etti. Sarı-lacivertli camiada yeni sezon heyecanı kadar, kombine fiyatlarının yarattığı tartışma da öne çıktı.
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Yeni sezon biletleri satışa çıkıyor.
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Bilet fiyatları şu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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