Fenerbahçe Kombine Bilet Fiyatlarını Duyurdu, Taraftar İkiye Bölündü

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için kombineleri satışa sundu ve belirlenen fiyatlar kısa sürede taraftarlar arasında gündem oldu. Kulübün açıkladığı kombine ücretleri, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı taraftarlar fiyatları makul bulurken, bazıları rakamların yüksekliğinden şikayet etti. Sarı-lacivertli camiada yeni sezon heyecanı kadar, kombine fiyatlarının yarattığı tartışma da öne çıktı.