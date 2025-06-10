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Fenerbahçe Kombine Bilet Fiyatlarını Duyurdu, Taraftar İkiye Bölündü

Fenerbahçe Kombine Bilet Fiyatlarını Duyurdu, Taraftar İkiye Bölündü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.06.2025 - 12:15

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için kombineleri satışa sundu ve belirlenen fiyatlar kısa sürede taraftarlar arasında gündem oldu. Kulübün açıkladığı kombine ücretleri, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı taraftarlar fiyatları makul bulurken, bazıları rakamların yüksekliğinden şikayet etti. Sarı-lacivertli camiada yeni sezon heyecanı kadar, kombine fiyatlarının yarattığı tartışma da öne çıktı.

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Yeni sezon biletleri satışa çıkıyor.

Yeni sezon biletleri satışa çıkıyor.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için kombine kart fiyatlarını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, kombine satışlarının 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Mevcut kombine sahipleri için özel olarak başlatılan yenileme süreci 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek; bu sürecin ardından kart sahiplerine yer değiştirme hakkı tanınacak. Kulüp ayrıca, yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilciler için öncelikli satış sürecinin tamamlanmasının ardından genel satış aşamasına geçileceğini belirtti.

Bilet fiyatları şu şekilde oldu:

Bilet fiyatları şu şekilde oldu:

  • Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800-455 bin

  • Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin-64 bin 400

  • Kale arkası: 20 bin 500

  • Öğrenci: 10 bin 750

Bu fiyatların ardından sosyal medyada da tepkiler oluştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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