Yeni Akit Bildiğiniz Gibi! Ferdi Zeyrek'in Tabutuna Sarılarak Ağlayan Kadına Çirkin Yorum
Türkiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kaybı için ağlıyor. Zeyrek'in cenaze töreninde tabuta sarılarak ağlayan bir kadının sözleri ise sosyal medyada dikkat çekti. Yeni Akit oluşumu da her zamanki bilindik tarzıyla gözyaşı döken kadın için çirkin ifadelerde bulundu.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in erken kaybı milyonları yasa boğdu.
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Cenaze sırasında bir vatandaşın tabuta sarılarak söylediği şu sözler ise sosyal medyada dikkat çekti: "Ablan kurban olsun sana. Ama kurtaracağız tamam mı? Sakın üzülme. Mansur Başkanlar, Özgür'ler var, bitmeyeceğiz."
Daha önce Ferdi Zeyrek ile ilgili "Ferdi Zeyrek çarpıldı" ifadeleri kullanan Yeni Akit ise, yine çirkin ifadelere yer vermekten kaçınmadı.
Yeni Akit söz konusu videodaki kadın için "Allah akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.
Yeni Akit'in bu manşetine kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı. İşte onlardan bazıları 👇
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