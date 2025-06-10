Yeni Akit Bildiğiniz Gibi! Ferdi Zeyrek'in Tabutuna Sarılarak Ağlayan Kadına Çirkin Yorum

Türkiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kaybı için ağlıyor. Zeyrek'in cenaze töreninde tabuta sarılarak ağlayan bir kadının sözleri ise sosyal medyada dikkat çekti. Yeni Akit oluşumu da her zamanki bilindik tarzıyla gözyaşı döken kadın için çirkin ifadelerde bulundu.