Ferdi Zeyrek'in Ölümünden Önce Gazeteci İpek Özbey'e Verdiği Duygulandıran Röportajı

- En çok dinlediğiniz üç şarkı?

+ Müzeyyen Senar’dan; “Unutturamaz Seni Hiçbir Şey”, Ahmet Kaya’dan; “Kum Gibi”, Zülfü Livaneli’den “Yiğidim Aslanım”.

- Türkiye bir şarkı olsa hangisi olurdu?

+Bu dönem için; “Kurtuluş yok tek başına” sanırım. Zira bir arada yaşamak, birlikte mücadele etmek, ortak ülkü için çabalamak çok kıymetli. Müreffeh bir toplum yaratacaksan bu hep birlikte olacak.

- Aşka inanır mısınız?

+Aşka inanırım. Her faninin mutlaka bu ilahi duyguyu tatmasını isterim. İnsanı son derece beslediğini, olgunlaştırdığını düşünürüm. Âşık olmayan biri sevgiyi de bilmez.

- Kırmızı çizginiz nedir?

+Ailem ve ülkem. İkisi için yapamayacağım şey yok.