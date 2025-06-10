Ferdi Zeyrek'in Ölümünden Önce Gazeteci İpek Özbey'e Verdiği Duygulandıran Röportajı
Evinde geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi gören ancak yaşam savaşını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gözyaşlarıyla uğurlanıyor. Zeyrek'in ölümünden önce deneyimli gazeteci İpek Özbey'e verdiği röportaj ise okuyanları bir kez daha göz yaşlarına boğdu.
Kaynak: İpek Özbey
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani ölümü milyonları yasa boğdu.
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Deneyimli gazeteci İpek Özbey, Ferdi Zeyrek ile yaptığı bir röportajı sosyal medya hesabından yayınlandı. İşte Özbey ve Zeyrek arasındaki sohbetin dikkat çeken bölümleri:
"Cumhurbaşkanımıza "etme" derdim"
"Yarım kalmış bir hikâye bırakmak istemem"
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