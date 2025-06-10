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Ferdi Zeyrek'in Ölümünden Önce Gazeteci İpek Özbey'e Verdiği Duygulandıran Röportajı

Ferdi Zeyrek'in Ölümünden Önce Gazeteci İpek Özbey'e Verdiği Duygulandıran Röportajı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.06.2025 - 13:14

Evinde geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavi gören ancak yaşam savaşını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gözyaşlarıyla uğurlanıyor. Zeyrek'in ölümünden önce deneyimli gazeteci İpek Özbey'e verdiği röportaj ise okuyanları bir kez daha göz yaşlarına boğdu.

Kaynak: İpek Özbey

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani ölümü milyonları yasa boğdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani ölümü milyonları yasa boğdu.

Zeyrek'in cenaze töreni büyük bir katılımla bugün gerçekleşiyor.

Deneyimli gazeteci İpek Özbey, Ferdi Zeyrek ile yaptığı bir röportajı sosyal medya hesabından yayınlandı. İşte Özbey ve Zeyrek arasındaki sohbetin dikkat çeken bölümleri:

Deneyimli gazeteci İpek Özbey, Ferdi Zeyrek ile yaptığı bir röportajı sosyal medya hesabından yayınlandı. İşte Özbey ve Zeyrek arasındaki sohbetin dikkat çeken bölümleri:

- En çok dinlediğiniz üç şarkı?

+ Müzeyyen Senar’dan; “Unutturamaz Seni Hiçbir Şey”, Ahmet Kaya’dan; “Kum Gibi”, Zülfü Livaneli’den “Yiğidim Aslanım”.

- Türkiye bir şarkı olsa hangisi olurdu?

+Bu dönem için; “Kurtuluş yok tek başına” sanırım. Zira bir arada yaşamak, birlikte mücadele etmek, ortak ülkü için çabalamak çok kıymetli. Müreffeh bir toplum yaratacaksan bu hep birlikte olacak.

- Aşka inanır mısınız?

+Aşka inanırım. Her faninin mutlaka bu ilahi duyguyu tatmasını isterim. İnsanı son derece beslediğini, olgunlaştırdığını düşünürüm. Âşık olmayan biri sevgiyi de bilmez.

- Kırmızı çizginiz nedir?

+Ailem ve ülkem. İkisi için yapamayacağım şey yok.

"Cumhurbaşkanımıza "etme" derdim"

"Cumhurbaşkanımıza "etme" derdim"

- İnsanlarda en sevmediğiniz üç hareket?

+ Riyakârlık, samimiyetsizlik ve tembellik.

- Geçmişe dönerek birine bir şey söyleme şansınız olsa kime, ne söylersiniz?

+ Sorular “Apolitik” ama 19 Mart öncesine gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza; “etme” derdim.

- Size şu anda telefonsuz üç gün verseler ne yaparsınız?

+Yelkenli tekne ile denize açılırdım. Suya, denize ve rüzgara bırakırdım kendimi.

"Yarım kalmış bir hikâye bırakmak istemem"

"Yarım kalmış bir hikâye bırakmak istemem"

- Yeniden dünyaya geldiniz ve seçme şansınız var, kim olmak istersiniz?

+ Sanırım yine kendim olmak isterdim. Zira yapacağım daha çok şey var. Yarım kalmış bir hikâye bırakmak istemem.

- Herhangi bir enstrüman çalar mısınız?

+ Maalesef öyle bir yeteneğim yok. Ama şarkılara iyi eşlik ederim.

- Kaç yaşına kadar yaşamayı dilersiniz?

+80’i görmek isterim. Sonrası sağlıklı olmamıza bağlı. Ama asla elden, ayaktan düşmek, başkasına yük olmak istemem.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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Arwen

Çok acı. 😔 Hiç tanımadığımız birine bu kadar üzülmek hâlâ bir umut var insanlık için dedirtti bana. Dağ gibi adam bir anda toprağa giriyor ve günlük sorunlar... Devamını Gör