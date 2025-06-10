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Kanser Tedavisi Gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Ferdi Zeyrek'in Cenazesine Katıldı

Kanser Tedavisi Gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Ferdi Zeyrek'in Cenazesine Katıldı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.06.2025 - 12:26 Son Güncelleme: 10.06.2025 - 12:28

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi yasa boğdu. Şu sıralarda cenaze töreni gerçekleşen Zeyrek'i yol arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bir süredir kanser tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da hastalığına rağmen cenaze törenine katıldı.

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Tüm Manisa halkı ve hatta Türkiye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in erken kaybına ağlıyor.

Tüm Manisa halkı ve hatta Türkiye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in erken kaybına ağlıyor.

Evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yol arkadaşı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katıldı. Özel'in konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yol arkadaşı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katıldı. Özel'in konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi sürmesine rağmen Ferdi Zeyrek'in cenazesine maske ve boyunlukla katıldı.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi sürmesine rağmen Ferdi Zeyrek'in cenazesine maske ve boyunlukla katıldı.

Başkan Gülşah Durbay, geçtiğimiz Ocak ayında operasyona gireceğini ve genel durumunu şu sözlerle açıklamıştı.

Başkan Gülşah Durbay, geçtiğimiz Ocak ayında operasyona gireceğini ve genel durumunu şu sözlerle açıklamıştı.

'Yaklaşık 5 ay önce teşhisi koyulan hastalığımı sizlerle paylaşmış ve desteklerinizle iyileşeceğimi belirtmiştim. O zamandan beri devam eden tedaviye vücudum çok iyi derecede olumlu yanıt verdi. Günden güne hastalığım geriliyor, kendimi çok daha iyi hissediyorum' dedi.

'Bu süre zarfında Şehzadeler halkına olan sorumluluğumu aksatmadan var gücümle çalıştım' diyen Durbay, şöyle devam etti: 'İlçemizin sorunlarının çözümü için elimden gelen gayreti ortaya koydum. Belediyenin hizmet kalitesinin artmış olduğunu görmek, vatandaşlarımızın sorunlarını bir bir çözüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Sizlere hizmet edip yüzünüzü güldürüyor olmanın verdiği mutlulukla kendimi çok daha iyi hissediyorum.'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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