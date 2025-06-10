Kanser Tedavisi Gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Ferdi Zeyrek'in Cenazesine Katıldı

'Yaklaşık 5 ay önce teşhisi koyulan hastalığımı sizlerle paylaşmış ve desteklerinizle iyileşeceğimi belirtmiştim. O zamandan beri devam eden tedaviye vücudum çok iyi derecede olumlu yanıt verdi. Günden güne hastalığım geriliyor, kendimi çok daha iyi hissediyorum' dedi.

'Bu süre zarfında Şehzadeler halkına olan sorumluluğumu aksatmadan var gücümle çalıştım' diyen Durbay, şöyle devam etti: 'İlçemizin sorunlarının çözümü için elimden gelen gayreti ortaya koydum. Belediyenin hizmet kalitesinin artmış olduğunu görmek, vatandaşlarımızın sorunlarını bir bir çözüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Sizlere hizmet edip yüzünüzü güldürüyor olmanın verdiği mutlulukla kendimi çok daha iyi hissediyorum.'