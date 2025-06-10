Kanser Tedavisi Gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Ferdi Zeyrek'in Cenazesine Katıldı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü herkesi yasa boğdu. Şu sıralarda cenaze töreni gerçekleşen Zeyrek'i yol arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bir süredir kanser tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da hastalığına rağmen cenaze törenine katıldı.
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Tüm Manisa halkı ve hatta Türkiye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in erken kaybına ağlıyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yol arkadaşı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katıldı. Özel'in konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi sürmesine rağmen Ferdi Zeyrek'in cenazesine maske ve boyunlukla katıldı.
Başkan Gülşah Durbay, geçtiğimiz Ocak ayında operasyona gireceğini ve genel durumunu şu sözlerle açıklamıştı.
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