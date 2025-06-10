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Ferdi Zeyrek'in Öğrencilerin Yeterli Beslenememesini Eleştirdiği O Tweeti Yeniden Gündem Oldu

Ferdi Zeyrek'in Öğrencilerin Yeterli Beslenememesini Eleştirdiği O Tweeti Yeniden Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 20:18

Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Zeyrek milyonlarca kişiyi yasa boğmuştu. Siyasi duruşuyla ve olaylara olan bakış açılarıyla anılan Zeyrek'in Nisan ayında paylaştığı başka bir tweet tekrardan gündem oldu. Öğrencilerin beslenme çantasını paylaşan öğretmenin gündem olmasının ardından, beslenme çantalarının neredeyse boş olması infial yaratmıştı. Zeyrek, 'Mesele, bir çocuğun okulda aç kalmaması, utana sıkıla boş beslenme kabını çıkarmak zorunda bırakılmamasıdır.' demişti.

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Ferdi Zeyrek, Manisa’daki evinin havuz makine dairesindeki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı.

Ferdi Zeyrek, Manisa’daki evinin havuz makine dairesindeki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı.

112 ekipleri olay yerine sekiz dakika içinde ulaşsa da kalbi durmuştu. Üç gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra 9 Haziran’da hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında iki kişi “şüpheli” sıfatıyla ifade verirken, tesisatta ciddi ihmaller olduğu ortaya çıktı. Kızı Nehir Zeyrek, bunun bir kaza değil, açık bir ihmal olduğunu vurgulamıştı.

Zeyrek'in ölümü sonrası birçok kişi yasa boğuldu.

Zeyrek'in ölümü sonrası birçok kişi yasa boğuldu.

Topluma bakış açısı ve siyasi duruşuyla hatırlanan Zeyrek'in 30 Nisan'da paylaştığı tweet gündem oldu.

Öğrencilerin neredeyse boş olan beslenme çantalarının fotoğraflarını alıntılayarak günümüz ekonomik durumunu eleştirmişti. Zeyrek gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

Öğrencilerin neredeyse boş olan beslenme çantalarının fotoğraflarını alıntılayarak günümüz ekonomik durumunu eleştirmişti. Zeyrek gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:
twitter.com

'Mesele dağları delip yollar yapmak değil. Mesele devasa havalimanları açmak, gökdelenler dikmek, tabelalarla övünmek hiç değil.

Gerçek mesele, bu vatanın evlatlarına gözümüz gibi bakabilmektir. Mesele, bir çocuğun okulda aç kalmaması, utana sıkıla boş beslenme kabını çıkarmak zorunda bırakılmamasıdır. Mesele, çocuklarımızı doyurabilmek, giydirebilmek, eşit ve onurlu bir geleceğe hazırlayabilmektir.

Bir çocuğun gözündeki mahcubiyet, bir milletin boynundaki en ağır yüktür.

Bizim derdimiz bu yükü omuzlamaktır. Evlatlarımızın karnı da gönlü de doyana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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