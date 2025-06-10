Ferdi Zeyrek'in Öğrencilerin Yeterli Beslenememesini Eleştirdiği O Tweeti Yeniden Gündem Oldu

'Mesele dağları delip yollar yapmak değil. Mesele devasa havalimanları açmak, gökdelenler dikmek, tabelalarla övünmek hiç değil.

Gerçek mesele, bu vatanın evlatlarına gözümüz gibi bakabilmektir. Mesele, bir çocuğun okulda aç kalmaması, utana sıkıla boş beslenme kabını çıkarmak zorunda bırakılmamasıdır. Mesele, çocuklarımızı doyurabilmek, giydirebilmek, eşit ve onurlu bir geleceğe hazırlayabilmektir.

Bir çocuğun gözündeki mahcubiyet, bir milletin boynundaki en ağır yüktür.

Bizim derdimiz bu yükü omuzlamaktır. Evlatlarımızın karnı da gönlü de doyana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.'