Ferdi Zeyrek'in Öğrencilerin Yeterli Beslenememesini Eleştirdiği O Tweeti Yeniden Gündem Oldu
Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Zeyrek milyonlarca kişiyi yasa boğmuştu. Siyasi duruşuyla ve olaylara olan bakış açılarıyla anılan Zeyrek'in Nisan ayında paylaştığı başka bir tweet tekrardan gündem oldu. Öğrencilerin beslenme çantasını paylaşan öğretmenin gündem olmasının ardından, beslenme çantalarının neredeyse boş olması infial yaratmıştı. Zeyrek, 'Mesele, bir çocuğun okulda aç kalmaması, utana sıkıla boş beslenme kabını çıkarmak zorunda bırakılmamasıdır.' demişti.
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Ferdi Zeyrek, Manisa’daki evinin havuz makine dairesindeki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapıldı.
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Zeyrek'in ölümü sonrası birçok kişi yasa boğuldu.
Öğrencilerin neredeyse boş olan beslenme çantalarının fotoğraflarını alıntılayarak günümüz ekonomik durumunu eleştirmişti. Zeyrek gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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