Cezaevinde Tutuklu Bulunan Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Mesaj: “Bu Bir İşkence Duyurusudur”
19 Mart’tan bu yana cezaevinde olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla yeni bir paylaşım yaptı. “Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur” diyerek sözlerine başlayan Ekrem İmamoğlu “Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle 'iftiracı' yapmak istiyorlar” dedi.
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İşte Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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