onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cezaevinde Tutuklu Bulunan Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Mesaj: “Bu Bir İşkence Duyurusudur”

Cezaevinde Tutuklu Bulunan Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Mesaj: “Bu Bir İşkence Duyurusudur”

Ekrem İmamoğlu CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2025 - 09:54

19 Mart’tan bu yana cezaevinde olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla yeni bir paylaşım yaptı. “Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur” diyerek sözlerine başlayan Ekrem İmamoğlu “Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle 'iftiracı' yapmak istiyorlar” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

İşte Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

“Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur. 

Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor. 

Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar. 

Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle 'iftiracı' yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar.

Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna.

Ekrem İmamoğlu

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
10
5
4
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın