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ABD’de Olaylar Bitmiyor: Gösteriler Devam Ediyor, Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

ABD’de Olaylar Bitmiyor: Gösteriler Devam Ediyor, Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2025 - 08:20

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen gösteriler devam ediyor. Los Angeles kentinin Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği bildirildi.

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ABD’de gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen gösteriler devam ediyor.

ABD’de gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen gösteriler devam ediyor.

ABD’de günlerdir süren gösterileri Los Angeles dışında diğer kentlere de sıçradı. Birçok kentte olaylar yaşandı. Polisle halk arasında olaylar yaşandı. 

Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından protestoların sürdüğü ABD'nin Californiya eyaletine bağlı Los Angeles kentinin Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bass yaptığı açıklamada bölgede 'yerel acil durum' ve 'sokağa çıkma yasağı' ilan ettiğini söyledi. Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.

Karen Bass: “Bu bölgeden uzak durun!”

Karen Bass: “Bu bölgeden uzak durun!”

Başkan Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden kişilerin tutuklanacağını belirterek, 'Los Angeles şehir merkezindeki durumu yakından takip ediyor ve topluluklarımızı korumak için yeni önlemler almaya hazırlanıyorum. Başkan'ın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Amerikan Politico dergisinin haberine göre, Trump ile California Valisi Gavin Newsom arasında göçmenlik protestoları ve Los Angeles'a Ulusal Muhafızların gönderilmesi konularında yaşanan gerilimin ardından bu konu gündeme geldi.

Haberde, California'daki devlet okullarının her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon aldığı ve bu kaynakların düşük gelirli öğrenciler ile engelli bireylerin eğitimi için kullanıldığı belirtildi.

Bir Trump yönetimi yetkilisi, Politico'ya yaptığı açıklamada, Kongre yönergeleri doğrultusunda dağıtılan bazı federal eğitim desteklerinin durdurulmasının değerlendirildiğini ancak henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak California, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor.' ifadelerini kullandı. Desai, Trump yönetiminin 'bu kabusa son vererek California rüyasını yeniden hayata geçirmekte kararlı olduğunu' vurgulayarak, yönetimin atacağı olası adımlarla ilgili henüz nihai bir kararın alınmadığını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde düzenlenen törende Los Angeles'taki olayları ve gündemi değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde düzenlenen törende Los Angeles'taki olayları ve gündemi değerlendirdi.

Trump, Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin 'yetersiz' kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini belirtti. Göstericilerin çoğunun 'para karşılığı' şiddet olayların kavuştuğunu savunan Trump, 'Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak Amerikan bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı.' diye konuştu. Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın 'beceriksiz' ve 'yetersiz' olduğunu savundu.

Trump, 'California'da tanık olduğumuz şey, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz.' değerlendirmesini yaptı. Kentte çok sayıda düzensiz göçmenin olduğunu ve bu kişilerin tutuklanması gerektiğini savunan Trump, 'Los Angeles'ı özgürleştireceğiz.' dedi.

ABD Başkomutanı olarak Los Angeles'ta güvenliği sağlamak için gereken her türlü önlemi alacağını ifade eden Trump, bu konuda yasaların kendisine sorumluluk yüklediğini belirtti. Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran'da Washington'daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti.

Trump ayrıca, 1. Dünya Savaşı'na ABD olarak girdikten sonra savaşı Almanya ve Japonya karşısında kazandıklarını ifade ederek, 'Savaşı kazanan bizdik. Biz olmasaydık, şu anda hepiniz Almanca konuşuyor olurdunuz, belki biraz da Japonca da karışırdı. Ama savaşı biz kazandık.' diye konuştu.

ABD'de California Valisi, Trump'ın Los Angeles'ta asker kullanmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.

ABD'de California Valisi, Trump'ın Los Angeles'ta asker kullanmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.

ABD'nin Los Angeles kentinde 5 gündür süren olaylarla ilgili Cumhuriyetçi Trump yönetimi ile Demokrat California Valisi Newsom arasındaki gerginlik devam ediyor. Vali Newsom, Trump yönetiminin Los Angeles'ta düzensiz göçmenlerle ilgili gösterileri bastırmak üzere kente gönderdiği Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadelerinin kullanılmasını engellemek için federal mahkemeye acil talepte bulundu.

X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Newsom, Ulusal Muhafızların ve deniz piyadelerinin düzensiz göçmen baskınlarına destek için eyalete gönderildiğini savunarak, 'Trump, ABD ordusunu Amerikan vatandaşlarına karşı kışkırtıyor.' ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, söz konusu Ulusal Muhafızların ve deniz piyadelerinin görevini, 'göstericilerin neden olduğu şiddet dolayısıyla federal kurum ve görevlileri korumak' şeklinde tanımlamıştı. Vali Newsom, Trump yönetiminin bu askerleri federal kolluk gücü gibi kullanmakla suçlayarak, yönetimin eyaletler üzerinde yasayla belirlenmiş yetki sınırlarını aştığını savundu. Newsom, bölgedeki Ulusal Muhafızların idaresinin eyalet valisi olarak kendisinde olduğunu ve Trump'ın '10. madde' olarak bilinen bir düzenlemeyi devreye sokarak kendi başına Los Angeles'a 4 bin civarında Ulusal Muhafız gönderdiğini kaydetti.

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ABD’de neler oluyor?

ABD’de neler oluyor?

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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