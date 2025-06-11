ABD’de Olaylar Bitmiyor: Gösteriler Devam Ediyor, Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Trump, Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin 'yetersiz' kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini belirtti. Göstericilerin çoğunun 'para karşılığı' şiddet olayların kavuştuğunu savunan Trump, 'Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak Amerikan bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı.' diye konuştu. Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın 'beceriksiz' ve 'yetersiz' olduğunu savundu.

Trump, 'California'da tanık olduğumuz şey, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz.' değerlendirmesini yaptı. Kentte çok sayıda düzensiz göçmenin olduğunu ve bu kişilerin tutuklanması gerektiğini savunan Trump, 'Los Angeles'ı özgürleştireceğiz.' dedi.

ABD Başkomutanı olarak Los Angeles'ta güvenliği sağlamak için gereken her türlü önlemi alacağını ifade eden Trump, bu konuda yasaların kendisine sorumluluk yüklediğini belirtti. Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran'da Washington'daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti.

Trump ayrıca, 1. Dünya Savaşı'na ABD olarak girdikten sonra savaşı Almanya ve Japonya karşısında kazandıklarını ifade ederek, 'Savaşı kazanan bizdik. Biz olmasaydık, şu anda hepiniz Almanca konuşuyor olurdunuz, belki biraz da Japonca da karışırdı. Ama savaşı biz kazandık.' diye konuştu.