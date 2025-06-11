ABD’de Olaylar Bitmiyor: Gösteriler Devam Ediyor, Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen gösteriler devam ediyor. Los Angeles kentinin Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği bildirildi.
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ABD’de gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen gösteriler devam ediyor.
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Karen Bass: “Bu bölgeden uzak durun!”
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendirdiği bildirildi.
ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde düzenlenen törende Los Angeles'taki olayları ve gündemi değerlendirdi.
ABD'de California Valisi, Trump'ın Los Angeles'ta asker kullanmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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