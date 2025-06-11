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Radarlar ile Tuzak mı Kuruluyor? Yollardaki Radar Tabelalarının İncelenmesi İçin Özel Komisyon Kuruldu

Radarlar ile Tuzak mı Kuruluyor? Yollardaki Radar Tabelalarının İncelenmesi İçin Özel Komisyon Kuruldu

Kurban Bayramı trafik cezası
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2025 - 08:47

Özellikle Kurban Bayramı tatili boyunca arabalarıyla tatile çıkanların ‘radar’ isyanlarını hepimiz bol bol duyduk. Radar cihazlarının kısa aralıklarla ve sürücülerin görüş açılarının dışında yerlere kurulması ‘radar tuzağı’ yorumlarına neden oldu. “Tuzak kuruluyor” tepkileri üzerine, şehirler arası yollardaki uyarı levhalarını gözden geçirmek üzere inceleme komisyonu kuruldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi trafik kazalarını önlemek için ciddi bir radar uygulamasını devreye aldıklarını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi trafik kazalarını önlemek için ciddi bir radar uygulamasını devreye aldıklarını açıklamıştı.

Bayram için yollara düşen vatandaşlar, otoyollarında aniden düşen hız limitleri ve hemen arkasındaki radar ile trafik cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bakanlığın trafik kazalarını önlemek için bayram öncesi yürürlüğe aldım sistem hem destek görüyor hem de eleştiriliyordu. Özellikle peş peşe olan hız iniş çıkışları ve sonrasındaki radar cihazları ‘radar tuzakları kurulmuş’ yorumlarına neden olmuştu.

Radar öncesi olması zorunlu olan uyarı levhalarının incelenmesi için özel komisyon kuruldu.

Radar öncesi olması zorunlu olan uyarı levhalarının incelenmesi için özel komisyon kuruldu.

Yapılan ‘tuzak’ yorumları sonrasında İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti ve komisyon kurdu. Kurulan komisyon, yollardaki uyarı levhalarını inceleyecek.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapanları isyan ettiren radarlı hız denetimleri konusunda yeni düzenleme yapılacağını bildirdi.

Yerlikaya, “tuzak kuruluyor” tepkileri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, kara yollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek” bilgisini paylaştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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moonlight

:)) radarı zaten siz koydunuz ... inceleme sonucunu merakla bekliyorum :))))))))))

onur.ozdemir

Bedava peynir sadece fare kapanında olur sözündeki gibi tuzak kurulurken ucunda tuzağa düşürülmek istenen av için bir ödül vardır. Peki radar kurulurken ucun... Devamını Gör