Radarlar ile Tuzak mı Kuruluyor? Yollardaki Radar Tabelalarının İncelenmesi İçin Özel Komisyon Kuruldu
Özellikle Kurban Bayramı tatili boyunca arabalarıyla tatile çıkanların ‘radar’ isyanlarını hepimiz bol bol duyduk. Radar cihazlarının kısa aralıklarla ve sürücülerin görüş açılarının dışında yerlere kurulması ‘radar tuzağı’ yorumlarına neden oldu. “Tuzak kuruluyor” tepkileri üzerine, şehirler arası yollardaki uyarı levhalarını gözden geçirmek üzere inceleme komisyonu kuruldu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi trafik kazalarını önlemek için ciddi bir radar uygulamasını devreye aldıklarını açıklamıştı.
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Radar öncesi olması zorunlu olan uyarı levhalarının incelenmesi için özel komisyon kuruldu.
Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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:)) radarı zaten siz koydunuz ... inceleme sonucunu merakla bekliyorum :))))))))))
Bedava peynir sadece fare kapanında olur sözündeki gibi tuzak kurulurken ucunda tuzağa düşürülmek istenen av için bir ödül vardır. Peki radar kurulurken ucun... Devamını Gör