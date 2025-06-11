Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Başkanlık CHP'den AKP'ye Geçti: Başkanvekili AKP'nin Adayı Eray Karadeniz Oldu
İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine bugün belediye meclisinde başkanvekili seçildi.
CHP başkanvekilliği için Murat Topaloğlu’nu aday gösterirken, AKP’nin adayı ise Eray Karadeniz oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde AKP'li 18, CHP'li 17, MHP'li ise 3 üye bulunuyor.
Yapılan seçim sonrasında başkanvekili 21 oy alan AKP'nin adayı Eray Karadeniz oldu.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un CHP’li Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkanları tutuklanmıştı.
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Belediye başkanlığı değişti.
Belediye meclisinde seçim sonuçlarının duyurulduğu an 👇
CHP İl Başkanı Özgür Çelik'ten seçime tepki.
Tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'den karar tepki.
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Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde de seçim olacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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