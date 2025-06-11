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Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Başkanlık CHP'den AKP'ye Geçti: Başkanvekili AKP'nin Adayı Eray Karadeniz Oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Başkanlık CHP'den AKP'ye Geçti: Başkanvekili AKP'nin Adayı Eray Karadeniz Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2025 - 10:58 Son Güncelleme: 11.06.2025 - 11:08

İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine bugün belediye meclisinde başkanvekili seçildi.

CHP başkanvekilliği için Murat Topaloğlu’nu aday gösterirken, AKP’nin adayı ise Eray Karadeniz oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde AKP'li 18, CHP'li 17, MHP'li ise 3 üye bulunuyor.

Yapılan seçim sonrasında başkanvekili 21 oy alan AKP'nin adayı Eray Karadeniz oldu.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un CHP’li Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkanları tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un CHP’li Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkanları tutuklanmıştı.

Bugün üç belediyenin de meclisinde başkanvekilliği için seçim yapıldı. En çekişmeli geçmesi beklenen seçim ise Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde oldu ve başkanlık CHP'den AKP'ye geçti.

Belediye başkanlığı değişti.

Belediye başkanlığı değişti.

CHP, Gaziosmanpaşa’da başkanvekilliği için Murat Topaloğlu’nu aday gösterirken, AKP’nin adayı ise Eray Karadeniz oldu. Belediye meclisinde çoğunluk ise AKP’de bulunuyor. AKP’nin 18 üyesine karşı CHP’nin 17 üyesi var. Ayrıca mecliste 3 MHP’li üye bulunuyor.

Yapılan seçimle birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde başkan vekili AKP'nin adayı Eray Karadeniz oldu.

Karadeniz, AKP ve MHP'nin tüm üyelerinden oyları aldı.

Belediye meclisinde seçim sonuçlarının duyurulduğu an 👇

CHP İl Başkanı Özgür Çelik'ten seçime tepki.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik'ten seçime tepki.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, seçim öncesinde hem AKP ile hem de MHP ile temasa geçtiğini ve millet iradesine saygı duyulması gerekilmesini belirttiğini ifade etti.

'Tam anlamıyla milli irade gaspı yaşandı' diyen Çelik, 'Milli iradeyi ağzından düşürmeyenler, sürekli mağduriyet hesabı yapanlar bugün Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler' dedi.

Tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'den karar tepki.

Tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'den karar tepki.

Bahçetepe açıklamasında, 'Bugün, yalnızca şahsım adına değil, Gaziosmanpaşa halkının iradesi adına büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla, büyük bir demokrasi başarısıyla göreve geldik. Görevimin başında geçirdiğim kısa sürede; adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hâkim kıldık. Ben bu göreve sizin güveninizle, sizin dualarınızla geldim. Her adımımı şeffaf attım, her kuruşun hesabını verdim. Yetimin hakkını korumayı, alın terine saygıyı, adaleti ve vicdanı pusulam bildim.' dedi.

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Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde de seçim olacak.

Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde de seçim olacak.

CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkanvekilliği için Ahmet Şahin'i aday göstermesi bekleniyor. AKP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan vekili adayı Mustafa Yazıcı.

Avcılar Belediye Meclisi’nde CHP’nin 24, AKP’nin 10, MHP’nin 2, BBP’nin 1; Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23, AKP’nin 12 ve MHP’nin 2 üyesi bulunuyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Hüseyin Güneşli

Sandıkta alamadıkları belediyeleri masa başı oyunlarıyla alıyorlar. Oy veren halk iradesine yapılan saygısızlıktır. Oy veren vatandaşın temel hakkına gasp de... Devamını Gör

Kaan Doğan

Utanmazlar ya utanmazlar ! CHP’nin en sevilen başkanlarını hedef aldılar göz göre göre !

hahiy96887

cumhuriyetin kurucu degerlerine karsi mi geliyosunuz siz utanmazlar! atam cumhuriyeti tek parti ile kurdu, tek adam olarak yonetti! kurucu ilkelere donecegiz... Devamını Gör

mrt

Eee seçimi niye yaptık mq biz şimdi madem böyle böyle alacaklar heryeri geri