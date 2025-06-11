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Eray Karadeniz Kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz Kaç Yaşında ve Nereli?

Eray Karadeniz Kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz Kaç Yaşında ve Nereli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 12:42

Görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine 11 Haziran Salı günü belediye meclisinde başkanvekili seçildi. CHP'nin adayı Murat Topaloğlu ile AKP’nin adayı Eray Karadeniz arasında üç tur süren oylamanın sonucunda Eray Karadeniz başkanvekili oldu. Peki, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, detaylar...

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Eray Karadeniz Kimdir?

Eray Karadeniz Kimdir?

Eray Karadeniz, 17 Aralık 1986 yılında dünyaya geldi. Karadeniz, eğitim hayatını da İstanbul'da tamamladı. Önce İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesinde İşletme Bölümünü bitirdi. 

Eray Karadeniz Kaç Yaşında?

1986 yılında dünyaya gelen Eray Karadeniz, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. 

Eray Karadeniz Aslen Nereli? 

Eray Karadeniz, İstanbul'da dünyaya geldi.

Eray Karadeniz'in Siyasi Kariyeri

Eray Karadeniz'in Siyasi Kariyeri

Eray Karadeniz, kariyer hayatına 2018 yılında başladı. Bu tarihten beri avukatlık kariyerine devam ediyor. 

Siyaset hayatına ise 2007 yılında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı olarak görev yaparak başladı. 2009 yılına kadar görevini sürdürdü. 

2007 ila 2008 yıllarında İBB Gençlik Meclisi Üyesi olarak da görev aldı. 2009 ila 2018 yıllarında ise AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı oldu. 

2019 yılı yerel seçimlerinde siyasi danışmanlık yaptı. Seçim sürecinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz'un danışmanı olarak karşımıza çıkan Eray Karadeniz, 2023 yerel seçimlerinde ise Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu görevini üstlendi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Kimdir?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Kimdir?

Eray Karadeniz, 11 Haziran 2025 tarihinde ise İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” operasyonu kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine başkanvekili seçildi. Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti Başkanvekili oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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