Eray Karadeniz Kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz Kaç Yaşında ve Nereli?
Görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine 11 Haziran Salı günü belediye meclisinde başkanvekili seçildi. CHP'nin adayı Murat Topaloğlu ile AKP’nin adayı Eray Karadeniz arasında üç tur süren oylamanın sonucunda Eray Karadeniz başkanvekili oldu. Peki, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eray Karadeniz Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eray Karadeniz'in Siyasi Kariyeri
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın