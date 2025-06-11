Eray Karadeniz Kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz Kaç Yaşında ve Nereli?

Eray Karadeniz, kariyer hayatına 2018 yılında başladı. Bu tarihten beri avukatlık kariyerine devam ediyor.

Siyaset hayatına ise 2007 yılında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı olarak görev yaparak başladı. 2009 yılına kadar görevini sürdürdü.

2007 ila 2008 yıllarında İBB Gençlik Meclisi Üyesi olarak da görev aldı. 2009 ila 2018 yıllarında ise AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı oldu.

2019 yılı yerel seçimlerinde siyasi danışmanlık yaptı. Seçim sürecinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz'un danışmanı olarak karşımıza çıkan Eray Karadeniz, 2023 yerel seçimlerinde ise Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu görevini üstlendi.