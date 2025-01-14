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12 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Müftüye Sahip Çıktı

12 Yaşındaki Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Müftüye Sahip Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.01.2025 - 11:47

Geçtiğimiz gün dersine girdiği 12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla gözaltına alınan Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım tutuklanmıştı. Gözaltına alınan müftüye Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gür X'te yaptığı paylaşımla destek mesajı gönderdi. 6284 sayılı kanunu eleştirdi.

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İddiaya göre Beylikova Müftüsü İshak Yıldırım bir süredir Seyitgazi ilçesi İmam Hatip Orta Okulu’nda din kültürü ve ahlak dersine giriyordu.

İddiaya göre Beylikova Müftüsü İshak Yıldırım bir süredir Seyitgazi ilçesi İmam Hatip Orta Okulu’nda din kültürü ve ahlak dersine giriyordu.

12 yaşındaki N.A.'nın gelen cinsel içerikli mesajları ailesine anlatması üzerine, aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Serbest bırakılan Yıldırım itirazlar üzerine gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan müftüye sendikası sahip çıktı. Sendika başkanı "İlçe müftümüzün yanındayız" başlıklı bir mesaj yayınladı.

Tutuklanan müftüye sendikası sahip çıktı. Sendika başkanı "İlçe müftümüzün yanındayız" başlıklı bir mesaj yayınladı.

Müftünün soruşturması TCK 102-105 olarak da bilinen çocuk ve çocuğun cinsel istismarı kapsamında yürütülmesine rağmen, sendika başkanı 6284 sayılı Kadını Koruma Kanunu yüzünden bu tutuklanmanın gerçekleştiğini öne sürdü.

Müftünün soruşturması TCK 102-105 olarak da bilinen çocuk ve çocuğun cinsel istismarı kapsamında yürütülmesine rağmen, sendika başkanı 6284 sayılı Kadını Koruma Kanunu yüzünden bu tutuklanmanın gerçekleştiğini öne sürdü.

Bazı tepkiler şöyle;

Bazı tepkiler şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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