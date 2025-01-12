Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kalan Sapık Müftü Başsavcılık İtirazı Üzerine Tutuklandı
Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kalan Sapık Müftü Başsavcılık İtirazı Üzerine Tutuklandı
Çocuk istismarı konusunda her gün yeni bir skandala uyanıyoruz. Bu kez Eskişehir'de yaşanan bi olayla ülke sarsıldı. Fail ise müftüydü. Adli kontrol şartıyla serbest kalan müftü için sosyal medyada yoğun bir tepki dalgası oluştu. Bu tepkilerle beraber başsavcılık da duruma itiraz etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli İ.Y'nin, Seyitgazi ilçesinde yaşı küçük mağdur N.A'ya cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İnfial yaratan serbest bırakılışın ardından başsavcılık bu karar itirazda bulundu ve sapık müftü bir kez daha gözaltına alındı.
Ekiplerce bu kararın ardından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.Y, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ülke adaletinde hakim savcılardan cok sosyal medya etkili aq welcome to banana republic 👏
Savcılara hakimlere hakaret etmeyin, adamlar sürekli tehdit altında işini yapmaya çalışıyor.. bu iğrenç de hangi cemaate bağlıysa işte, hepsinin eli kolu uzu... Devamını Gör
bizi ilgilendirmez hakim ya da savcı olmuşsa o koltuğun hakkını verecek. he bir de çıkıp hakim ve savcıları korumaya çalışalım aw. işini düzgün yapacak yapmı... Devamını Gör
Sosyal Medya'da tepki olmasaydı olacaktı?