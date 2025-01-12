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Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kalan Sapık Müftü Başsavcılık İtirazı Üzerine Tutuklandı

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kalan Sapık Müftü Başsavcılık İtirazı Üzerine Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.01.2025 - 20:52

Çocuk istismarı konusunda her gün yeni bir skandala uyanıyoruz. Bu kez Eskişehir'de yaşanan bi olayla ülke sarsıldı. Fail ise müftüydü. Adli kontrol şartıyla serbest kalan müftü için sosyal medyada yoğun bir tepki dalgası oluştu. Bu tepkilerle beraber başsavcılık da duruma itiraz etmişti.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli İ.Y'nin, Seyitgazi ilçesinde yaşı küçük mağdur N.A'ya cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli İ.Y'nin, Seyitgazi ilçesinde yaşı küçük mağdur N.A'ya cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnfial yaratan serbest bırakılışın ardından başsavcılık bu karar itirazda bulundu ve sapık müftü bir kez daha gözaltına alındı.

İnfial yaratan serbest bırakılışın ardından başsavcılık bu karar itirazda bulundu ve sapık müftü bir kez daha gözaltına alındı.

Ekiplerce bu kararın ardından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.Y, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Ekiplerce bu kararın ardından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.Y, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Anıl Mercan

Ülke adaletinde hakim savcılardan cok sosyal medya etkili aq welcome to banana republic 👏

gur.ebrar34

Savcılara hakimlere hakaret etmeyin, adamlar sürekli tehdit altında işini yapmaya çalışıyor.. bu iğrenç de hangi cemaate bağlıysa işte, hepsinin eli kolu uzu... Devamını Gör

Çomar_Sken_Jüpiter

bizi ilgilendirmez hakim ya da savcı olmuşsa o koltuğun hakkını verecek. he bir de çıkıp hakim ve savcıları korumaya çalışalım aw. işini düzgün yapacak yapmı... Devamını Gör

Mason Bey

Sosyal Medya'da tepki olmasaydı olacaktı?