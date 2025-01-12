Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kalan Sapık Müftü Başsavcılık İtirazı Üzerine Tutuklandı

Çocuk istismarı konusunda her gün yeni bir skandala uyanıyoruz. Bu kez Eskişehir'de yaşanan bi olayla ülke sarsıldı. Fail ise müftüydü. Adli kontrol şartıyla serbest kalan müftü için sosyal medyada yoğun bir tepki dalgası oluştu. Bu tepkilerle beraber başsavcılık da duruma itiraz etmişti.