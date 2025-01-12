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Sırrı Süreyya Önder'den "Güvercin Kasaplarına Cevaz Vermeyelim" Açıklaması

Sırrı Süreyya Önder'den "Güvercin Kasaplarına Cevaz Vermeyelim" Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.01.2025 - 20:43 Son Güncelleme: 12.01.2025 - 20:46

İmralı Heyeti'nin ziyaretleri sürüyor. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk dün Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti. Bugünkü adresleri ise HDP'de Demirtaş'la birlikte eşbaşkanlık yapan Figen Yüksekdağ oldu. Yüksekdağ'a yapılan ziyaret sonrası kameralar karşısında açıklama yapıldı. Önder'in açıklamaları gündeme damga vurdu.

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İmralı Heyeti'nin bugünkü ziyaret noktası Figen Yüksekdağ oldu. Yüksekdağ ile yapılan görüşme sonrası heyetten açıklama geldi.

İmralı Heyeti'nin bugünkü ziyaret noktası Figen Yüksekdağ oldu. Yüksekdağ ile yapılan görüşme sonrası heyetten açıklama geldi.

Yaklaşık 5 yıl önce bu cezaevinden tahliye edildiğini hatırlatan Önder, "Bu ülke 10 yıl gibi ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkânsız olan iki şey vardır: yitip giden canlar ve zamandır," ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 yıl önce bu cezaevinden tahliye edildiğini hatırlatan Önder, "Bu ülke 10 yıl gibi ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkânsız olan iki şey vardır: yitip giden canlar ve zamandır," ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder, "Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur." dedi.

Sırrı Süreyya Önder, "Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur." dedi.

'Hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz ve rahmetle anıyoruz. Barışa gelince şehitlerimize ve gazilerimize borcumuzun altını böylece çizdikten sonra barış, çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak zorunda olduğumuz bir şeydir çünkü hiçbir dahillerinin olmadığı bir çatışmalı mirası bu ülkenin çocukları hak etmiyor.

Hem sorumluluğumuzun hem vicdanımızın hem insan olmamızın gereği onlara barış içinde bir ülkeyi hazırlamak ve onlara bunu bırakmak.'

Önder, medyada ve gündemde dolaşan iddialara da sert çıktı. "'Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil' falan. Arkadaşlar gündemimizde ne böyle bir şey var ne bunu tartıştık ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok." dedi.

Önder, medyada ve gündemde dolaşan iddialara da sert çıktı. "'Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil' falan. Arkadaşlar gündemimizde ne böyle bir şey var ne bunu tartıştık ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok." dedi.

Önder, "Bu konuda halkın vicdanı her zaman olduğu gibi doğruyu işaret ediyor ama güvercin kasaplarına, iki gözden dört ölüm bakanlara cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu." dedi.

Önder, "Bu konuda halkın vicdanı her zaman olduğu gibi doğruyu işaret ediyor ama güvercin kasaplarına, iki gözden dört ölüm bakanlara cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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