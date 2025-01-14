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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Yunanistan’a: "Atina Yönetimi Ayağını Denk Almalıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Yunanistan’a: "Atina Yönetimi Ayağını Denk Almalıdır"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.01.2025 - 11:00 Son Güncelleme: 14.01.2025 - 11:25

Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında kürsüye çıkan ve açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Yunanistan hükümetine seslendi: 

“Atina yönetimi ayağını denk almalıdır. Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış. Türkiye 12 adasız yaşayabilse bile 12 adanın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir.”

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MHP’nin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Yunanistan hükümetine seslendi.

MHP’nin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Yunanistan hükümetine seslendi.

İşte Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

İşte Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Yunanistan'ın Ege adalarına füzeleri konuşlandırma hazırlıkları iyi komşuluk özlemlerini temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayriaskeri adaların silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Ege'yi cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege'de bulunan 7 ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakın olan 12 Ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. 12 Ada gasp edilmiş, Türk milletinden ayak oyunları ile çalınmıştır. Türkiye, 12 Ada'sız yaşasa bile 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan politika takip etmenin hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, mavi vatandaki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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