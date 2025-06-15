İsrail’in Bat Yam Kentindeki Yıkım: İsrail Dışişleri Bakanı Olay Yerinde İran’ı Tehdit Etti
İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırı sonrasında İran dün gece saatlerinde hipersonik füze ile İsrail’i hedef almıştı. İran’ın füzelerinin vurduğu Bat Yam kentindeki yıkımın büyüklüğü sabah saatlerinde ortaya çıktı.
Olay yerini ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “İsrail’de yıkılan her bina için İran’da 100 bina yıkacağız” açıklamasında bulundu.
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İran ile İsrail arasında yaşanan savaşta dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
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İsrail Devlet Televizyonu’nun yayınladığı Bat Yam görüntüleri 👇
Dışişleri Bakanı Eli Cohen olay yerinde İran’ı tehdit etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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