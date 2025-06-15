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İsrail’in Bat Yam Kentindeki Yıkım: İsrail Dışişleri Bakanı Olay Yerinde İran’ı Tehdit Etti

İsrail’in Bat Yam Kentindeki Yıkım: İsrail Dışişleri Bakanı Olay Yerinde İran’ı Tehdit Etti

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 14:25

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırı sonrasında İran dün gece saatlerinde hipersonik füze ile İsrail’i hedef almıştı. İran’ın füzelerinin vurduğu Bat Yam kentindeki yıkımın büyüklüğü sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Olay yerini ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “İsrail’de yıkılan her bina için İran’da 100 bina yıkacağız” açıklamasında bulundu.

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İran ile İsrail arasında yaşanan savaşta dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

İran ile İsrail arasında yaşanan savaşta dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

“Fettah” adı verilen hipersonik füzelerle İsrail’i vuran İran büyük bir yıkıma neden oldu. 

Özellikle Tel Aviv’in güneyinde bulunan Akdeniz kıyısındaki Bat Yam kentinde yıkımın büyüklüğü sabah saatlerinde ortaya çıktı.

İsrail Devlet Televizyonu’nun yayınladığı Bat Yam görüntüleri 👇

Dışişleri Bakanı Eli Cohen olay yerinde İran’ı tehdit etti.

Dışişleri Bakanı Eli Cohen olay yerinde İran’ı tehdit etti.

İran’ın hipersonik füzelerinin hedefi olan Bat Yam kentini ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “Tarihi günlerden geçiyoruz. Maalesef böyle zorlu manzaralar da görüyoruz. İsrail’de yıkılan her bina için Tahran’da, İran’da 100 bina yıkacağız” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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