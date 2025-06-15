Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na: "Açıklama Yapmak İçin Adliyeye Gitmeye Gerek Yok"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargılanan kurultay ile ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi. Özel, “Ben partiyi adliyelerde tartıştırmam.” diyen Kılıçdaroğlu’na, “Açıklama yapmak için adliyeye gitmeye gerek yok” çağrısında bulundu.
Kaynak: İsmail Saymaz / Halk TV
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Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu mağlup ederek parti genel başkanı olduğu CHP kurultayı yargılanıyor.
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Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmadığı için tartışılıyordu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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