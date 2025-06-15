Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na: "Açıklama Yapmak İçin Adliyeye Gitmeye Gerek Yok"

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmesiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı;

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu önceki gün görüştü. Görüşmeye dair bilginiz var mı? Önceden biliyor muydunuz?

Biliyordum. Ekrem Bey, bu gelişmelerden sonra bana “Kemal Bey’e mektup yazmayı ve kendisini davet etmeyi düşünüyorum. Uygun görür müsünüz?” dedi. Dedim ki, “Elbette görürüm.”

Hangi gelişmelerden sonra?

‘Butlan’ tartışmaları çıktıktan sonra. Şunu söyleyeyim: Kemal Bey’le iletişimsizliğimiz yok. Evine, iki kez bürosuna gittim. Dört beş farklı organizasyona davet ettim. Olağanüstü kongreye geldi, diğerlerine gelemedi. Bayram sabahlarında tüm genel başkanlarımızı ararım.

Ekrem Bey, avukatı aracılığıyla “Kemal Bey şu gün gelecek” diye bildirdi. Görüşme gerçekleştikten sonra da, Kemal Beyle gerekli sohbeti yaptığını, bunları bana aktarmak istediğini söyledi ama ben pazartesi günü göreceğim kendisini.

Çerçevesi neymiş bu sohbetin?

Kurultayda hep birlikteydik. Neyin olduğunu ve neyin olmadığını biliyoruz. En iyi Kemal Bey biliyor. Mahkemeye gitmemesini millet “Acaba bir şey var da onu mu söylüyor Kemal Bey” diye yorumluyor. “Kemal Bey’in bu konuya açıklık getirmesi parti açısından önemli” diye düşünüyor. Malum, bir sürü meczubun açıklaması oldu. MASAK raporu geldi, tertemiz. 1200 telefon dağıtıldı diye bir yalan atılmıştı. Bir tane telefon olmadığı çıktı. Dört döviz bürosu açıldığı söylendi. Büroların açılmadığı ortaya çıktı.

Ben zaten meseleyi sonuç odaklı değil, süreç odaklı görüyorum. CHP'yi sürekli tartışma içinde tutmak. Normal şartlarda kurultayı kaybedenler iktidardan şikayet eder. “İktidar gücüyle delegeler etki altına alındı” diye. Bu noktada, kurultay sürecini yöneten Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu’nun birinci kurmayıydı, kurultay yapan o, böyle bir şey olmadığını açıkladı. Biz kurultayda azınlıktaydık. 35 il başkanı bizimleydi. 50'ye yakın il başkanı Kılıçdaroğlu tarafındaydı. Onlar da açıklama yapıyor kaçtır. Diyorlar ki “Kurultayımızda bir şey yok.”

Kemal Bey'in net ifadelerle bunu söylemesiyle ilgili beklentisi var Ekrem Bey'in. Hatta diyor ki “Kurultayın divan başkanıyım ve bu, Kemal Bey'in teklifiyle oldu.” “Bu konuyu en iyi Kemal Bey söyleyebilir” diye bir bakış açısı var.