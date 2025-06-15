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İslam Memiş'ten İsrail - İran Savaşı İçin Panik Yatırım Uyarısı

İslam Memiş'ten İsrail - İran Savaşı İçin Panik Yatırım Uyarısı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 18:03

İsrail-İran savaşı sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi etkisi altına aldı. Hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük bir tedirginlik yaşanıyor. Bu ekonomiye direkt yansırken altın da ilk etkilenen yatırım araçları arasında yer alıyor. İslam Memiş de altın ve gümüş konusunda tahminlerini ve uyarılarını yaptı.

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Memiş, nükleer felaket konusunda uyardı.

Memiş, nükleer felaket konusunda uyardı.

Memiş, “İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sırasında bir sızıntı yaşanması durumunda, Türkiye'nin sınır komşusu olması sebebiyle çok ciddi bir felaket senaryosuyla karşı karşıya kalabileceğini” belirtti. Böyle bir durumda yalnızca Türkiye değil, bölgedeki tüm ülkelerin büyük bir tehlike altında kalacağına dikkat çekti.

"Küçük yatırımcı savaştan ben de kazanırım hayali kurmasın"

"Küçük yatırımcı savaştan ben de kazanırım hayali kurmasın"

Piyasalardaki dalgalanmalardan kazanç elde etme umuduna kapılan küçük yatırımcılara da seslenen Memiş, “Bu savaşın kazananı petrol ve savaş tüccarlarıdır. Küçük yatırımcılar ‘ben de kazanırım’ modunda bir hayal içerisinde olmamalı. Bu oyunu sistem kazanır, yatırımcı değil” ifadelerini kullandı. “Petrol fiyatlarının yükselmesi, küresel enflasyonun da artması anlamına gelir” uyarısında bulunan Memiş, “piyasalarda panik değil, plan zamanı” diyerek yatırımcılara şu önerilerde bulundu:

Altına karşı gümüş önerdi.

Altına karşı gümüş önerdi.

Memiş, bu dönemde en dikkat çekici yatırım aracının gümüş olduğunu belirterek, 'Altın mı, gümüş mü?' sorusunun yanıtının gümüş olduğunu söyledi ve gram gümüşte yıl sonu hedefini 50-55 TL olarak açıkladı.

Altın yatırımı konusunda ise yatırımcıları uyararak, gram altının 4.500 TL hedefine ilerlediğini ama bu süreçte panikle değil, planla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Ani fiyat hareketlerine tepki vermek yerine, uzun vadeli düşünülmesi ve küçük alımlarla riskin dağıtılması gerektiğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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