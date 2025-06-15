İslam Memiş'ten İsrail - İran Savaşı İçin Panik Yatırım Uyarısı

Memiş, bu dönemde en dikkat çekici yatırım aracının gümüş olduğunu belirterek, 'Altın mı, gümüş mü?' sorusunun yanıtının gümüş olduğunu söyledi ve gram gümüşte yıl sonu hedefini 50-55 TL olarak açıkladı.

Altın yatırımı konusunda ise yatırımcıları uyararak, gram altının 4.500 TL hedefine ilerlediğini ama bu süreçte panikle değil, planla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Ani fiyat hareketlerine tepki vermek yerine, uzun vadeli düşünülmesi ve küçük alımlarla riskin dağıtılması gerektiğini söyledi.