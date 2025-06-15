İslam Memiş'ten İsrail - İran Savaşı İçin Panik Yatırım Uyarısı
İsrail-İran savaşı sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi etkisi altına aldı. Hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük bir tedirginlik yaşanıyor. Bu ekonomiye direkt yansırken altın da ilk etkilenen yatırım araçları arasında yer alıyor. İslam Memiş de altın ve gümüş konusunda tahminlerini ve uyarılarını yaptı.
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Memiş, nükleer felaket konusunda uyardı.
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"Küçük yatırımcı savaştan ben de kazanırım hayali kurmasın"
Altına karşı gümüş önerdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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