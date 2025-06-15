DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giydiği Ayakkabı 300 Bin Lira" İddiasını Yalanladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te giydiği kahverengi takım elbise ve ayakkabıları sosyal medyada gündem olmuştu. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Erdoğan’ın giydiği ayakkabının ünlü bir İtalyan markasına ait olduğunu ve fiyatının 300 bin lira olduğunu iddia etmişti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakkabısının adı geçen markadan olmadığını ve fiyatının da iddia edildiği gibi 5 bin 550 euro olmadığını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatil bölgesi Marmaris’te tercih ettiği takım elbise ve ayakkabılar sosyal medyada gündem olmuştu.
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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in paylaşımı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “pahalı ayakkabı” iddialarını yalanladı.
DMM’nin yaptığı açıklama 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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