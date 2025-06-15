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DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giydiği Ayakkabı 300 Bin Lira" İddiasını Yalanladı

DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giydiği Ayakkabı 300 Bin Lira" İddiasını Yalanladı

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te giydiği kahverengi takım elbise ve ayakkabıları sosyal medyada gündem olmuştu. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Erdoğan’ın giydiği ayakkabının ünlü bir İtalyan markasına ait olduğunu ve fiyatının 300 bin lira olduğunu iddia etmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakkabısının adı geçen markadan olmadığını ve fiyatının da iddia edildiği gibi 5 bin 550 euro olmadığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatil bölgesi Marmaris’te tercih ettiği takım elbise ve ayakkabılar sosyal medyada gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatil bölgesi Marmaris’te tercih ettiği takım elbise ve ayakkabılar sosyal medyada gündem olmuştu.

Kahverengi tonlardaki takım elbisenin altında giyilen ayakkabının lüks İtalyan markası Stefano Ricci’ye ait olduğu ve fiyatının da 5 bin 550 euro (yaklaşık 300 bin lira) olduğu iddia edilmişti.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in paylaşımı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in paylaşımı
twitter.com

'Stefano Ricci, İtalyan.

Timsah derisi.

Kahverengi.

Tam 300 bin TL.

20 emekli bir araya gelse, bir çift ayakkabısını ancak alabiliyor bir aylık emekli maaşları ile.

Kestane balı, manda yoğurdu, Medine hurması ve yulaf ezmesine ise paraları kalmıyor!'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “pahalı ayakkabı” iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “pahalı ayakkabı” iddialarını yalanladı.

DMM’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın giydiği ayakkabının yerli üretim olduğu ve iddia edilen marka ve fiyatların gerçek olmadığı duyuruldu.

DMM’nin yaptığı açıklama 👇

DMM’nin yaptığı açıklama 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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