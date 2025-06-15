DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giydiği Ayakkabı 300 Bin Lira" İddiasını Yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te giydiği kahverengi takım elbise ve ayakkabıları sosyal medyada gündem olmuştu. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Erdoğan’ın giydiği ayakkabının ünlü bir İtalyan markasına ait olduğunu ve fiyatının 300 bin lira olduğunu iddia etmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakkabısının adı geçen markadan olmadığını ve fiyatının da iddia edildiği gibi 5 bin 550 euro olmadığını açıkladı.