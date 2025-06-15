İsrail’den İran’a Şiddetli Saldırı: Tahran’da Birçok Bölgede Patlama Meydana Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran ile İsrail arasında savaş bugün de devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail’den İran’a şiddetli saldırı geldi.
Tahran’da yaşanan patlamalardan görüntüler 👇
İran’da sivillerin yanına düşen İsrail bombaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın