İsrail’den İran’a Şiddetli Saldırı: Tahran’da Birçok Bölgede Patlama Meydana Geldi

İran’ın dün gece “Fettah” ismini verdiği hipersonik füze ile yaptığı saldırılarda 14 İsrail vatandaşı hayatını kaybetmiş ve başta Akdeniz kıyısındaki Bat Yam kenti olmak üzere birçok il hedef alınmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de olay yerini ziyareti sırasında “İsrail’de yıktıkları her bina için İran’da 100 bin yıkacağız” açıklamasında bulunmuştu.