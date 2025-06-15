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İsrail’den İran’a Şiddetli Saldırı: Tahran’da Birçok Bölgede Patlama Meydana Geldi

İsrail’den İran’a Şiddetli Saldırı: Tahran’da Birçok Bölgede Patlama Meydana Geldi

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 15:50

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği hava saldırısı sonrasında başlayan savaş dün gece saatlerinde İran’ın hipersonik füze saldırısı ile devam etmişti.

İsrail ise bugün İran’ın başkenti Tahran’ı bombaladı. Tahran’da birçok bölgede patlama sesleri yükseldi.

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İran ile İsrail arasında savaş bugün de devam etti.

İran ile İsrail arasında savaş bugün de devam etti.

İran’ın dün gece “Fettah” ismini verdiği hipersonik füze ile yaptığı saldırılarda 14 İsrail vatandaşı hayatını kaybetmiş ve başta Akdeniz kıyısındaki Bat Yam kenti olmak üzere birçok il hedef alınmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de olay yerini ziyareti sırasında “İsrail’de yıktıkları her bina için İran’da 100 bin yıkacağız” açıklamasında bulunmuştu.

İsrail’den İran’a şiddetli saldırı geldi.

İsrail’den İran’a şiddetli saldırı geldi.

İsrail bugün öğle saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’ı hedef aldı. Kentin birçok bölgesinden patlama sesleri yükselirken, kentte hava kuvvetlerine ait bölgenin de vurulduğunu öğrenildi. Ayrıca Devrim Muhafızları’nın karargahının da hedef alındığı iddia ediliyor.

Tahran’da yaşanan patlamalardan görüntüler 👇

İran’da sivillerin yanına düşen İsrail bombaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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