Arda Güler’in İkonik Gol Sevinci LGS’de Soru Olarak Çıktı
Real Madrid’de formaya giyen milli futbolcu Arda Güler’in ikonik gol sevinci bugün düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’nda(LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde öğrencilere soruldu.
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Yüzbinlerce ortaokul öğrencisi bugün LGS sınavında ter döktü.
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“Tevekkül inancı”
LGS’de çıkan Arda Güler sorusu
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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