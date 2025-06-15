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Arda Güler’in İkonik Gol Sevinci LGS’de Soru Olarak Çıktı

Arda Güler’in İkonik Gol Sevinci LGS’de Soru Olarak Çıktı

arda güler
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2025 - 16:23

Real Madrid’de formaya giyen milli futbolcu Arda Güler’in ikonik gol sevinci bugün düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’nda(LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde öğrencilere soruldu.

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Yüzbinlerce ortaokul öğrencisi bugün LGS sınavında ter döktü.

Yüzbinlerce ortaokul öğrencisi bugün LGS sınavında ter döktü.

İyi bir lisede okuma hayali ile yıl boyu çalışan öğrenciler bugün 2 oturumda düzenlenen LGS sınavına girdi. Sınava giren öğrencilere, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde Arda Güler soruldu.

“Tevekkül inancı”

“Tevekkül inancı”

Soruda Arda Güler’in gol sevinci anlatıldı ve Arda Güler’in yaptığı, “Bu tevekkül inancımın göstergesidir” açıklaması hatırlatıldı.

LGS’de çıkan Arda Güler sorusu

LGS’de çıkan Arda Güler sorusu

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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