Benzin ve Motorin Fiyatları Durdurulamıyor, Yine Zam Geliyor! İran - İsrail Savaşı Petrol Fiyatlarını Uçurdu
İran ile İsrail arasından 13 Haziran’dan bu yana devam eden savaş petrol fiyatlarını adeta uçurdu. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresine büyük bir zam gelecek, ve litresi 50 TL’yi geçecek. İşte detaylar 👇
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İsrail - İran savaşı petrol fiyatlarının yükselmesine, petrol fiyatlarının yükselmesi de akaryakıt fiyatlarına arka arkaya zam gelmesine neden oldu.
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14 Haziran tarihli benzin ve motorin fiyatları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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