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Benzin ve Motorin Fiyatları Durdurulamıyor, Yine Zam Geliyor! İran - İsrail Savaşı Petrol Fiyatlarını Uçurdu

Benzin ve Motorin Fiyatları Durdurulamıyor, Yine Zam Geliyor! İran - İsrail Savaşı Petrol Fiyatlarını Uçurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2025 - 09:34

İran ile İsrail arasından 13 Haziran’dan bu yana devam eden savaş petrol fiyatlarını adeta uçurdu. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresine büyük bir zam gelecek, ve litresi 50 TL’yi geçecek. İşte detaylar 👇

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İsrail - İran savaşı petrol fiyatlarının yükselmesine, petrol fiyatlarının yükselmesi de akaryakıt fiyatlarına arka arkaya zam gelmesine neden oldu.

İsrail - İran savaşı petrol fiyatlarının yükselmesine, petrol fiyatlarının yükselmesi de akaryakıt fiyatlarına arka arkaya zam gelmesine neden oldu.

İsrail-İran arasındaki şiddetli çatışmaların ardından brent petrolün varil fiyatı 76 dolara kadar çıktıktan sonra 73 dolarda dengelendi. Bu gelişme sonrası akaryakıta peş peşe zamlar geldi.

Yeni zamlar sonunda motorinin fiyatı birçok şehirde 50 TL’yi geçecek.

13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü ise motorine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta bir zam daha geliyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; 17 Haziran Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Zammın ardından benzinde olduğu gibi motorinin fiyatı da birçok şehirde 50 lirayı aşacak.

14 Haziran tarihli benzin ve motorin fiyatları:

14 Haziran tarihli benzin ve motorin fiyatları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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