Benzin ve Motorin Fiyatları Durdurulamıyor, Yine Zam Geliyor! İran - İsrail Savaşı Petrol Fiyatlarını Uçurdu

İran ile İsrail arasından 13 Haziran’dan bu yana devam eden savaş petrol fiyatlarını adeta uçurdu. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresine büyük bir zam gelecek, ve litresi 50 TL’yi geçecek. İşte detaylar 👇