Saldırı Alarmları Çalıyor: İran’ın İsrail’e Fırlattığı Balistik Füzelerden Bazıları Tel Aviv'e İsabet Etti
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Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti.
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Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında ateşkes için umutlu olduğunu fakat bazen ülkelerin önce yeterince savaşmaları gerekebildiğini söyledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ı hedef alan son saldırılarda ülkenin silah üretim tesislerinin ve karadan karaya füze altyapısının vurulduğu bildirildi.
İsrail ordusu İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurdu.
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İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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