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Saldırı Alarmları Çalıyor: İran’ın İsrail’e Fırlattığı Balistik Füzelerden Bazıları Tel Aviv'e İsabet Etti

Saldırı Alarmları Çalıyor: İran’ın İsrail’e Fırlattığı Balistik Füzelerden Bazıları Tel Aviv'e İsabet Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2025 - 08:56

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti.

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

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Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti.

Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti.

AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve 'İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı' yaptı.

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu noktaların bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre biri ağır 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında ateşkes için umutlu olduğunu fakat bazen ülkelerin önce yeterince savaşmaları gerekebildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında ateşkes için umutlu olduğunu fakat bazen ülkelerin önce yeterince savaşmaları gerekebildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’daki G7 zirvesi için yola çıkmadan önce Beyaz Saray’da gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.

İran ve İsrail’e ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, 'Bir anlaşma olacağını umuyorum. Bence artık bir anlaşma yapılmasının zamanı geldi. Ne olacağını göreceğiz ancak bazen yeterince savaşmaları gerekiyor. Bakalım ne olacak. Bana sorarsanız, bir anlaşma olma ihtimali yüksek' diye konuştu.

Trump, bir gazetecinin 'İsrail’den İran’a yönelik saldırılarına ara vermesini istediniz mi?' şeklindeki sorusuna ise 'Bunu söylemek istemem' diye cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, ABD’nin İsrail’i savunmasında desteklemeye devam edeceğini de ifade etti. Trump, daha önce kendisine ait sosyal paylaşım platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada İsrail ve İran arasında çok yakında barış olacağını ileri sürmüştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ı hedef alan son saldırılarda ülkenin silah üretim tesislerinin ve karadan karaya füze altyapısının vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ı hedef alan son saldırılarda ülkenin silah üretim tesislerinin ve karadan karaya füze altyapısının vurulduğu bildirildi.

İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan bölgesel gerginlik artarak devam ederken, İsrail ordusundan İran’ı hedef alan son saldırıları ile ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejiminin silah üretim kapasitesine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirilen 'geniş çaplı saldırı dalgasının' tamamlandığı belirtilerek, 'Bugün erken saatlerde İran'ın Tahran kentindeki Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının ardından, İran genelindeki çok sayıda silah üretim tesisi vuruldu' ifadeleri kullanıldı. Bir diğer açıklamada ise, 'İsrail Hava Kuvvetleri (IDF) şu anda İran'ın merkezindeki karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor' denildi.

İsrail ordusu İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurdu.

IDF, ayrıca İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurarak, 'İç Cephe Komutanlığı, bazı bölgelerdeki vatandaşlara korunaklı alanlara yakın yerlerde bulunmaları talimatını verdi. Açık alanlardaki hareketlerin azaltılması ve kalabalık alanlardan kaçınılması gerekiyor. Alarm verildiğinde korunaklı alana girilmeli ve yeni resmi bir duyuru yapılana kadar orada kalınmalıdır' uyarısında bulundu. İç Cephe Komutanlığı’na bağlı birliklerin birçok bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, İran saldırıları nedeniyle oluşan hasara dair görüntüler paylaşıldı.

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İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma!

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma!

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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