İran’a Saldıran İsrail, Batı’dan Yardım İstedi: İngiltere Olumlu Cevap Verdi, Fransa Çekimser Kaldı!
İsrail'in, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep ettiği bildirildi. İsrail devlet televizyonunda yer alan haberlerde İngiltere'nin bu talebe olumlu yanıt vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.
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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail hükümetinin, İran’ın "Sadık Vaat-3” operasyonu kapsamında başlattığı geniş çaplı saldırılara karşı savunma desteği sağlamak amacıyla birden fazla ülkeye resmi talepte bulunduğu belirtildi.
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İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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