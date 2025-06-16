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İran’a Saldıran İsrail, Batı’dan Yardım İstedi: İngiltere Olumlu Cevap Verdi, Fransa Çekimser Kaldı!

İran’a Saldıran İsrail, Batı’dan Yardım İstedi: İngiltere Olumlu Cevap Verdi, Fransa Çekimser Kaldı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2025 - 08:25

İsrail'in, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep ettiği bildirildi. İsrail devlet televizyonunda yer alan haberlerde İngiltere'nin bu talebe olumlu yanıt vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.

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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail hükümetinin, İran’ın "Sadık Vaat-3” operasyonu kapsamında başlattığı geniş çaplı saldırılara karşı savunma desteği sağlamak amacıyla birden fazla ülkeye resmi talepte bulunduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail hükümetinin, İran’ın "Sadık Vaat-3” operasyonu kapsamında başlattığı geniş çaplı saldırılara karşı savunma desteği sağlamak amacıyla birden fazla ülkeye resmi talepte bulunduğu belirtildi.

İngiltere'nin bu talebe olumlu yanıt vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.

Haberde, Sadık Vaat-1” ve 'Sadık Vaat-2” operasyonları sırasında da İsrail'e İran füzelerine karşı koymada yardımcı olmak için uluslararası bir koalisyon kurulduğu belirtildi.

İsrailli bir yetkili, İngiltere'nin daha önceki iki saldırı dalgası olan 'Sadık Vaat-1” ve 'Sadık Vaat-2” sırasında da İsrail'e yardımcı olduğuna işaret etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma!

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma!

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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