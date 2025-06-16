İran’a Saldıran İsrail, Batı’dan Yardım İstedi: İngiltere Olumlu Cevap Verdi, Fransa Çekimser Kaldı!

İngiltere'nin bu talebe olumlu yanıt vererek destek sunduğu ifade edilen haberde, Fransa'nın henüz karar vermekte tereddüt ettiği aktarıldı.

Haberde, Sadık Vaat-1” ve 'Sadık Vaat-2” operasyonları sırasında da İsrail'e İran füzelerine karşı koymada yardımcı olmak için uluslararası bir koalisyon kurulduğu belirtildi.

İsrailli bir yetkili, İngiltere'nin daha önceki iki saldırı dalgası olan 'Sadık Vaat-1” ve 'Sadık Vaat-2” sırasında da İsrail'e yardımcı olduğuna işaret etti.